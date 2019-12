Bu kış yine tayt giyilecek

Yeni sezonda naylon, plastik, rugan ya da deri streç taytlar her renk ve biçimde, en stil kıyafetlerin aksesuarı olmaya devam edecek.



Kapri, dizüstü ya da bileklere kadar uzanan taytlar bu kış ruganlar, kumaşlar, deriler ve çoraplarla yarışıyor. Sadece boylarıyla değil, neonundan pasteline gökkuşağı renk skalası ve çiçeklisinden grafittilere kadar her tür desenle.



Özellikle moda meraklısı gençlerin, Hollywood yıldızlarının ve uzun-ince bacaklarına güvenen atletik fit kadınların soğuk sezonda bir numaralı favorisi olacak taytları, hemen her markanın koleksiyonları arasında bulabilirsiniz. Modanın bu yılki fetişleri arasında tepede yer alan bu parçaları gündelik kıyafetlerle kombinleyebileceğiniz gibi onlarla partileri vurabilir ya da “yeni punk” bir tarz yakalayabilirsiniz. Aşırıya kaçmadan jean’ler, eldivenler ya da göğüs altı korselerle de giyebileceğiniz taytlarınızla, kış aylarında sizin de gotik bir fırtına estirmeniz işten bile değil.



Yeni sezon için taytlar o kadar uygun aksesuarlar ki, onları dantellerle, altın sarısı işlemelilerle, kaftanlarla kullanabilir; uzun volanlı kabarık elbiselerin ya da ceketlerin altına giyebilirsiniz. Kullanacağınız aksesuarlar ise nerede durduğunuzu gösterecek.



Örneğin fermuarlı cepleriyle rocker havası olan Les Chiffoniers’in siyah rugan görünümlü taytlarını mutlaka ince topuklu stilettolarla dengeleyin. Giuseppe Zanotti’nin topuklarının üstleri işlemeli siyahları mükemmel seçim olabilir. İnce, biçimli ve davetkâr görünümünüze biraz ciddiyet eklemek içinse Vivienne Westwood Red Label’dan seçeceğiniz bluz ve kalça üstü ceket ideal. Christian Lacroix, Roberto Cavalli ya da Erickson Beamon’dan kocaman boyutlu, büyük yarı-değerli ya da minik Swarovski taşlarla süslü bileklikleri sakın atlamayın.



Ve bir taytın en iyi arkadaşının bu sezon ‘blazer’ ceketler olduğunu unutmayın. Bu parçalar, sizi isterseniz kadınsı, isterseniz androjen gösterebilir. Ve üzerlerine taytları çektiğiniz kalçalarınız eğer biraz genişse, uzun bir blazer hayatınızı kurtarır. Ve en moda cool tarz kılığına katılmak istiyorsanız, parizyen bir görünüm için taytlarınızı, jarse dar bir tişört, deri bir ceket ve mimari topukları olan ayakkabılarla tamamlayın.



Taytların bu kış iyi arkadaşınız olmasını istiyorsanız, kıvrımlarınıza mutlaka yeniden ve dikkatle bakın. Ayak bilekleriniz kalınsa bot ayakkabılar ve beliniz biraz kalınsa grafik desenli kemersiz elbiseler sizin için uygun seçimler. Uzun boyluysanız kış sandaletleri, lüks tutkunuysanız süetleri, ufak-tefekseniz renk patlaması yapan her şeyi, iş dünyasında iddialıysanız “statement shoe”ları ve mutlaka bu sezonun “yeni siyah”ı griyi pvc taytlarla kullanın. Kilolarınızla barışıksanız ve ısrarlıysanız “contemporary” bir duruş için taytlarınızı mutlaka uçuşan bir elbisenin altına giyin: Rue du Mail ya da Rive Gauche’ye bakın.



Ve eğer vücuduna güvenen 30’lu yaşlarının sonuna yaklaşan bir kadınsanız, bu yıl çok az şey sizi kalın kemerle sıkıca bağlanmış bir mantonun altındaki taytlar kadar “statement” sahibi gösterir. “Powerstyle” sizin tarzınız olsa da olmasa da, unutmayın ilk izlenim her zaman çok önemlidir. Bu yıl taytla birlikte giymek için “yatırım yapılacak” mantolardan edinin. Mulberry, Michael Kors, AlbertaFerretti, Fendi, Bottega Veneta, Bamford,Chloe ya da RM by Roland Mouret mantoların klasik denizci, siyah ya da krem tonlarını tercih edin. 30’lu yaşların başları için asit tonları, grafik baskılar ve neon renkleri pvc legging’lerle eşleştirmek için uygun. Helmut Lang, See by Chloe, Matthew Williamson, Rick Owens, Nina Ricci, Missoni ya da Roksanda Ilincic’in mantolarına göz atın.



Aksesuar ve tayt



Bu yıl pvc, plastik, naylon ya da rugan taytlarınızı mutlaka gösterişli kemerlerle giyin. Art deco tarz için Missoni’nin yalın modernist çizgilere sahip minik taşlarla süslü tokalı kemerini, ıslak görünüm için Chloe’nin büyük altın tokalı siyah rugan’ını, çiçek çocukların ruhunu çağırmak için Roberto Cavalli’nin ortası taşlarla süslü büyük çiçek biçimli tokaya sahip olanını ya da heavy-metal görünüm için Fendi’nin altın tokalı ve elbisenin beline göre ayarlanabilen modelini takın.



Çanta seçerken parizyen tarzın ya da tam tersi en büyük boyda olanların taytlara uyacağını aklınızda tutun. Başlangıç olarak Chloe’nin hepsi de farklı desene sahip uzun altın zincirlerden oluşan askıları olan, küçük siyah, büyük tozpembesi ya da orta boy gri çantalarından edinebilirsiniz.