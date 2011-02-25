Bu kiliseye çıkmak cesaret ister

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Yerden tam 40 metre yüksekteki kiliseye pekçok insan cesaret edemiyor. Yaklaşık 1400 yıl önce çok tanrılı inanca sahip kişiler tarafından inşa edildiğine inanılan kiliseye erişmenin tek yolu ise pek güven vermeyen uzun bir merdiven.Buna rağmen, kiliseye çıkmaya cesaret edenler, karşılaştıkları manzara karşısında adeta büyüleniyor.Son 18 yıldır Maxim isimli bir rahibe ev sahipliği yapan kilisenin içi son olarak 25 yaşındaki Konstantin Murtkhveladze adlı cesur fotoğrafçı tarafından görüntülendi. Kiliseye tırmanmak için büyük gayret sarf eden Tiflisli fotoğrafçı Murtkhveladze, "Ancak yukarı çıktığım zaman karşılaştığım manzara, yaşadığım korkuya değdi" ifadesini kullandı.Küçüklüğünden beri bu kilisede yaşamayı hayal ettiğini söyleyen 55 yaşındaki Maxim ise, “Çocukluğumda, sanki burayı inşa eden insanlar gibi göklere yakın yaşamak istedim” dedi.Maxim, “Kiliseye ilk geldiğimde, burada yaşayan rahibi kıskandığımı hatırlıyorum. Şimdi, onun yerinde olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.