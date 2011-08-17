-Bu kilidi kırmak çok zor BİLECİK (A.A) - 17.08.2011 - Bilecik'in Söğüt ilçesinde 18 yıldır esnaflık yapan bir çilingir 3 yıldır üzerinde çalıştığı ve açılması ile kırılmasının çok güç olduğunu savunduğu kapı ve pencere kilidinin patentini aldı. Çilingir Aşır Akça (40), AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerde veya iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına bakıldığında çoğunun kapıların zorlanarak açılması suretiyle gerçekleştiğinin görüldüğünü belirterek, bunun önüne geçmek veya caydırıcı bir unsur yaratmak için kilit yapmaya 3 yıl önce başladığını söyledi. Zaman zaman iş yerlerinde veya evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının nasıl gerçekleştiğine dair mahkemelerce bilirkişi olarak görevlendirildiğini belirten Akça, şöyle konuştu: ''Bir çilingir olarak 'Bu duruma engel olmak için nasıl bir şey yapabilirim' diye fikir üretirken üç yıllık emeğin sonucunda bu emniyet kilidini üretmeyi başardım. Bu kilit iki parçadan oluşuyor. Bir parçası kapıya, diğer parçası kapı kasasına monte ediliyor. Bu kilidin en büyük özelliği, kapıdaki esneme oranını sıfıra indirmesi. Soyguncular tornavida veya levye gibi aletlerle esneklik yaratıp kısa sürede kapıyı açarlar. İcadım olan kilidi saatlerce uğraşsalar açamazlar. Ancak kapıyı kırmaları gerekir. Ben bile açamam.'' Akça, ev ve iş yerlerinde kapı ile pencerelere monte edilebilen kilidinin Türkiye'de bir benzerinin olmadığını savunarak, Türkiye Patent Enstitüsüne 2 yıl önce yaptığı müracaatın tescil edildiğini, artık kilidin patentini aldığını kaydetti. Yeni icatlar konusunda çalışmalara devam ettiğine de değinen Akça, şöyle devam etti: ''Önemli çalışmalarından bir diğeri de soba yani karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı sistem. Bunun üzerinde çalışıyorum. Çalışmalarımın bitiminde ve ürünün piyasaya sürülmesinden sonra inşallah hiç kimse karbonmonoksit zehirlenmesinden ölmeyecek.''