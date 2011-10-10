Bu kez Hristiyanlar Tahrir'de: 24 ölü

T24 - Mısır'da, Hüsnü Mübarek rejimini deviren ayaklanmanın merkezi olan Başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı, bu kez 'din çatışmasına' sahne oluyor.



Başkent Kahire’de, Asvan kentinde ruhsatsız bir kilisenin valilik tarafından yıkılmasını protesto için sokaklara çıkan yaklaşık 4 bin Hristiyan Kıpti, güvenlik güçleri ile çatışıyor.



Mısır Sağlık Bakanlığı, akşam saatlerinden itibaren başlayan çatışmalarda 24 kişinin öldüğünü, 86'sı asker olmak üzere 213 kişinin de yaralandığını açıkladı.



Bazı medya kuruluşları olaylarda ölen kişiler içerisinde askerlerin de bulunduğunu ileri sürerken, Mısır devlet televizyonu olaylarda en az 3 askerin öldüğünü ve ölen askerlerin vücutlarından ateşli silah mermileri çıktığını ileri sürdü.



Bağımsız El Masry El Yovm Gazetesi'de gösteriler sırasında makineli tüfek mermileri taşıyan Hristiyan göstericilerin fotoğraflarını yayımladı.



Güneydeki Asvan kentinde bir ruhsatsız bir ibadethanenin valilik tarafından yıkılmasını protesto eden Hristiyanlar, başkent Kahire'deki Mısır Enformasyon Bakanlığı ve devlet televizyonun bulunduğu bina önünde güvenlik güçleri ile çatışmaya başlamışlar ve olaylar büyümüştü.



Mısır'dan yayın yapan özel On televizyonu bir çok protestocunun halen Abdul Menem Riyad ve Tahrir Meydanı'nda olduğunu ve sokağa çıkma yasağına uymadıklarını iddia etti.



Devlet televizyonu ERTU-1, Tahrir Meydanı ve çevresindeki caddelerde gece saat 02.00 (TSİ 03.00) ile sabah saat 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyururken, Başbakan İsam Şeref'in de çatışmalar üzerine kabineden bazı bakanları acil toplantıya çağırdığı bildirildi.



Tahrir Meydanı'ndan Abdulmenem Riyad Meydanı'na kadar konuşlanan Hristiyan göstericilerin, polis ve ordu birliklerine taş ve sopalarla saldırdıkları, 'baltacı' tabir edilen suç gruplarının da, polis ve askerin bulunduğu Enformasyon Bakanlığı önünde ellerinde satır, bıçak gibi kesici aletler ve odunlarla protestoculara saldırdıkları belirtildi.



Hristiyan protestocuların gösterisine çok sayıda Müslümanın da destek verdiği belirtilirken, Müslüman ve Hristiyanların güvenlik kuvvetleri ve baltacı adlı suç gruplarına karşı beraber çatıştıkları kaydedildi.



Mısır İçişleri Bakanlığı'nın gösterileri bastırması için bölgeye gönderdiği polislerin, olayların yaşandığı Abdulmenem Riyad Meydanı'na giremeden geri döndükleri, ayrıca, Mısır ordusunun çatışmaların yaşandığı alanı zaman zaman helikopterle denetlediği de ifade edildi.

Din adamları devrede



Bu arada olayların yatıştırılması için din adamlarının devreye gireceği açıklandı.



Olayların Hristiyan-Müslüman çatışmasına dönüşmemesi ve şiddetin durdurulması için El Ezher Şeyhi Ahmet El Tayyib ve Mısır Kıpti Patriği Baba 3. Şenuda telefonda görüştü.



Mısır televizyonunun haberine göre, El Ezher ve Kıpti Kilisesi çatışmalara son vermek üzere bir açıklama yapacaklar. Kilise ve El Ezher'in göstericilere çağrıda bulunması bekleniyor.