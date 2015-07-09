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Yaşam

Bu kez de Çinli sandıkları kadın turisti tartakladılar!

Tayland Büyükelçili önünde eylem yapan bir grup, Çinli sandıkları bir kadın turisti linç etmeye çalıştılar

09 Temmuz 2015 17:26

Geçtiğimiz günlerde ülkücü bir grubun Çinli sanıp Koreli turistlere saldırmasına yönelik tepkiler devam ederken, bugün de Ankara'da Tayland Büyükelçiliği önündeki Uygur Türkleri için düzenlenen eylemde Çinli sanılan kadın turist eylemciler tarafından tartaklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, eylemciler saçını çektikleri kadın turisti linç etmek istediler. Doğu Türkistan'da yaşanan olayları protesto etmek amacı ile Tayland Büyükelçiliği önünde toplanan eylemci grubun önünden geçmeye çalışan kadın turist, eylemci bir  grup tarafından  saçı çekilerek tartaklandı. Emniyet güçlerinin olaya müdahale edip kadını bariyerin arkasına almasıyla eylemciler sakinleştirildi. Eylem sırasında bir adamın  'Böyle bir şey olmaz ya, keşke elimden gelse de hepsini gebertsem' sözleri dikkat çekti.

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