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Bu Kerem'i evlendirmeyecek miyiz?

Sibel Turnagöl, eski kayınvalidesi Çolpan İlhan’ı programına konuk etti ve eski eşi Kerem Alışık hakkında ilginç bir soru sordu.

02 Aralık 2008 02:00

Sibel Turnagöl, eski kayınvalidesi Çolpan İlhan’ı programına konuk etti ve eski eşi Kerem Alışık için, "Bu Kerem’i evlendirmeyecek miyiz?" dedi.

Sibel Turnagöl, kendi sunduğu Keyf-i Sibel programında , eski kayınvalidesi Çolpan İlhan ile geçmişe dair anıları tazeledi. Kerem Alışık’tan ayrılmış olsa bile halen Çolpan İlhan’a ’anne’ diyen Sibel Turnagöl, bunun nedenini şöyle açıkladı: "Evliyken anne diyordum da şimdi ayrılınca ’Çolpan Hanım merhaba, nasılsınız mı’ diyeceğim. ’Anne’ derken şeklen değil, hakikaten içimden geldiği için söylemişimdir."

Çolpan İlhan, eski gelini Sibel Turnagöl ile iyi bir ilişkileri olduğunu belirterek, "Çok gerçek ve samimi bir şey yaşadığımız için bir sürtüşme olmadı" dedi.

Kerem'i ne zaman evlendireceğiz?

Sibel Turnagöl, eski kayınvalidesi ile Kerem Alışık’ın durumunu da konuştu. Turnagöl, "Kerem’i düşünüyor musun anne, ne yapacak? Evlendirmeyecek miyiz bu Kerem’i" sorusunu yöneltirken, Çolpan İlhan, "Ona müdahale edemem ama düşünürüm" demekle yetindi.

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