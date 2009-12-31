T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bu kedilere evinizi açmak ister misiniz?

Kedileri sever misiniz? Eğer severim diyenlerdenseniz bu kedilere evinizin kapısını açmak isteyebilirsiniz. İşte o kediler...

31 Aralık 2009 02:00

T24 - Kedileri sever misiniz? Eğer severim diyenlerdenseniz bu kedilere evinizin kapısını açmak isteyebilirsiniz. İşte o kediler...


Yakışıklı “Uğur” oğlan


5,5 aylık kadar. Tek gözü maalesef hastaydı ve alındı.

Çok yakışıklı, oyuncu, minyatür kaplan misali pofuduk bir kahve tekir.  Sosyal, kendisini sevdiren, aşıları tam, ilaç içebilen, tuvalet eğitimli. 




Çekinken “Sevgi” kız

5,5 aylık kadar. Tek gözü maalesef hastaydı ve alındı.



Çok iyi huylu ve çekingen olduğu için istese de hemen oyuna katılamıyor (evdeki diğer 6 kedi ile) biraz sabretmek gerekiyor. Beyaz kürkünün yan tarafında tam bir kalp şekli taşıyor. Mırıl mırıl kendisini insanlara sevdirmeye çalışıtığı ve yüzü de çok masum olduğu için adını Sevgi koyduk.  Kısırlaştırılması ve aşıları yapıldı.



Bu yakışıklı "Uğur"un ve çekingen "Sevgi"nin tek gözü ile sokakta hayatta kalmaları çok çok zor ancak bir yuva bulamazsak maalesef bırakmak zorunda kalacağız.

Bu miniklere yuvanızı açmak isterseniz irtibat numaraları:

0532 573 73 59

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24