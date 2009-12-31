Bu kedilere evinizi açmak ister misiniz?

T24 - Kedileri sever misiniz? Eğer severim diyenlerdenseniz bu kedilere evinizin kapısını açmak isteyebilirsiniz. İşte o kediler...





Yakışıklı “Uğur” oğlan







5,5 aylık kadar. Tek gözü maalesef hastaydı ve alındı.

Çok yakışıklı, oyuncu, minyatür kaplan misali pofuduk bir kahve tekir. Sosyal, kendisini sevdiren, aşıları tam, ilaç içebilen, tuvalet eğitimli.







Çekinken “Sevgi” kız

5,5 aylık kadar. Tek gözü maalesef hastaydı ve alındı.









Çok iyi huylu ve çekingen olduğu için istese de hemen oyuna katılamıyor (evdeki diğer 6 kedi ile) biraz sabretmek gerekiyor. Beyaz kürkünün yan tarafında tam bir kalp şekli taşıyor. Mırıl mırıl kendisini insanlara sevdirmeye çalışıtığı ve yüzü de çok masum olduğu için adını Sevgi koyduk. Kısırlaştırılması ve aşıları yapıldı.





Bu yakışıklı "Uğur"un ve çekingen "Sevgi"nin tek gözü ile sokakta hayatta kalmaları çok çok zor ancak bir yuva bulamazsak maalesef bırakmak zorunda kalacağız.

Bu miniklere yuvanızı açmak isterseniz irtibat numaraları:

0532 573 73 59