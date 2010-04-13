T24 - Kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk dün yumruklu saldırıya uğradığında yanında bulunan BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık açıklama yaptı. "Yetkililerden klasik savunma istemiyoruz" diyen Sakık, "Bu katiller, saldırganlar açığa çıkarılmalıdır. Biz bunu Hrant Dink olayından da biliyoruz" dedi.



CNN TÜRK Ankara Haber Müdürü Hande Fırat'a konuşan Sakık, dün Ahmet Türk'ün uğradığı saldırıyı değerlendirdi.



Sakık, "Biz saldırının araştırılmasını istiyoruz. Bunlar devletin derinliklerinde eğitim alan şahıslardır. Demokratik devlet düşünülüyorsa bu katiller, saldırganlar ve arkasındaki güçler açığa çıkarılmalıdır. Biz bunu Hrant Dink olayından da biliyoruz" diye konuştu.



Sırrı Sakık sözlerine, "Biz olayı bütünüyle ortaya koyuyoruz. Türkiye'de yeniden bir karanlık dönem isteniyor. Biz kendi tabanımızı ve Türkiye demokrasi güçlerini sağduyulu davranmaya devet ediyoruz" diye devam etti.



BDP'li Sakık, "Biz, sokakta kavgayla bu sorunun çözülmeyeceğini düşünüyoruz. Burada bir tek Kürtlere değil herkese görev düşüyor. Irkçı söylemlerden bütün siyasi partiler vazgeçmelidir. Bunlar ülkeyi kardeş kavgasına götürür. Bunu geçmişten de biliyoruz" şeklinde konuştu.



Sakık sözlerini, "Biz buradan tabanımıza da sağduyu çağrısı yapıyoruz" diye tamamladı.







