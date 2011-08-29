T24 - Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex De Souza, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılamamalarıyla ilgili açıklamada bulundu.



Alex, kendi resmi internet sitesinden "Skandal" başlığıyla yaptığı açıklamada, UEFA’nın ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) haklarında verdiği kararın kendilerini büyük bir şaşkınlığa uğrattığını belirterek, "Buna göre Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi’ne katılamayacak. Bana göre bu karar çok büyük bir skandal" dedi.



UEFA’nın sıfır tolerans prensibine katıldığını ancak bu kuralın herkese uygulanması gerektiğini anlatan Brezilyalı futbolcu, "Bize hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyecek diyorlar ancak diğer taraftan Trabzonspor ve Beşiktaş Avrupa kupalarına katılabilecek. UEFA’nın prensipteki sıfır tolerans felsefesine katılıyorum ancak bu kuralın herkese uygulanması gerekiyor. Sonuçta sanık konumunda olan sadece Fenerbahçe değil, tüm Türk futbolu" diye konuştu.



"Buna göre Avrupa’da yokuz, hatta belki devam etmekte olan dava sürecinden dolayı Avrupa turnuvalarına katılamayacak oluşumuz anlaşılır bile olabilir" diyen Alex, şöyle konuştu:



"Ancak adı aynı dava sürecine karışan diğer iki takımın turnuvalara katılacak oluşunu görmek, insanı isyan ettirici bir durum. Buradan da kendi duruşumu göstermek istiyorum. Aslında daha farklı bir açıdan bu konuyu değerlendirmek istiyordum. Ancak şunu söyleyeyim, Türk futbolunda çalışan insanların, özellikle kravat ve takım elbiseyleçalışanların arasından ancak çok az sayıda olanlar, yeşil sahalarda olanları biliyor."



Brezilyalı futbolcu karardan duyduğu rahatsızlığı da dile getirerek, "Kısacası bu karar midemi bulandırdı ancak yine de ben kendi işime devam ediyorum. Sadece derin bir üzüntü ve adaletsizliğin verdiği rahatsız edici duyguyla beraber bu durumları atlatmak zorundayız" ifadelerini kullandı.







