T24 LogoT24 Logo
Spor

'Bu karar midemi bulandırdı'

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex De Souza, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılamamalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

29 Ağustos 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex De Souza, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılamamalarıyla ilgili açıklamada bulundu. 

Alex, kendi resmi internet sitesinden "Skandal" başlığıyla yaptığı açıklamada, UEFA’nın ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) haklarında verdiği kararın kendilerini büyük bir şaşkınlığa uğrattığını belirterek, "Buna göre Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi’ne katılamayacak. Bana göre bu karar çok büyük bir skandal" dedi.

UEFA’nın sıfır tolerans prensibine katıldığını ancak bu kuralın herkese uygulanması gerektiğini anlatan Brezilyalı futbolcu, "Bize hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyecek diyorlar ancak diğer taraftan Trabzonspor ve Beşiktaş Avrupa kupalarına katılabilecek. UEFA’nın prensipteki sıfır tolerans felsefesine katılıyorum ancak bu kuralın herkese uygulanması gerekiyor. Sonuçta sanık konumunda olan sadece Fenerbahçe değil, tüm Türk futbolu" diye konuştu.

"Buna göre Avrupa’da yokuz, hatta belki devam etmekte olan dava sürecinden dolayı Avrupa turnuvalarına katılamayacak oluşumuz anlaşılır bile olabilir" diyen Alex, şöyle konuştu:

"Ancak adı aynı dava sürecine karışan diğer iki takımın turnuvalara katılacak oluşunu görmek, insanı isyan ettirici bir durum. Buradan da kendi duruşumu göstermek istiyorum. Aslında daha farklı bir açıdan bu konuyu değerlendirmek istiyordum. Ancak şunu söyleyeyim, Türk futbolunda çalışan insanların, özellikle kravat ve takım elbiseyleçalışanların arasından ancak çok az sayıda olanlar, yeşil sahalarda olanları biliyor."

Brezilyalı futbolcu karardan duyduğu rahatsızlığı da dile getirerek, "Kısacası bu karar midemi bulandırdı ancak yine de ben kendi işime devam ediyorum. Sadece derin bir üzüntü ve adaletsizliğin verdiği rahatsız edici duyguyla beraber bu durumları atlatmak zorundayız" ifadelerini kullandı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24