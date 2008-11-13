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Spor

Bu kampanya Cimbom'u kızdırır

Fenerbahçe'de, derbide alınan 4-1'lik zaferin yankıları sürüyor! Fener'in başlattığı kampanya, Cimbomlular'ı kızdıracak gibi görünüyor.

13 Kasım 2008 02:00




Fenerbahçe'de, derbide alınan 4-1'lik zaferin yankıları sürüyor! Fener'in başlattığı kampanya, Cimbomlular'ı kızdıracak gibi görünüyor.


Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinde alınan 4-1'lik zaferin yankıları sürüyor!.. Sarı lacivertli yönetim, Fenerium mağazalarında 4-1'lik galibiyete atıfta bulunan ilginç bir kampanya başlattı!..

İşte Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden kampanyayla ilgili olarak yapılan açıklama!..

"Kulübümüzün resmi mağazası Fenerium, büyük Fenerbahçe taraftarı için iki büyük sürprizli kampanya başlatıyor. 14 Kasım – 31 Aralık 2008 tarihleri arasında Fenerium'a gelen ve 150 YTL veya üzeri alışveriş yapan herkes, anında taraftar forması kazanacak. Kampanyanın adı "Fenerium'dan Alışveriş Yap, Formayı Kap". Ayrıca yine, 14 Kasım - 30 Kasım 2008 tarihleri arasında Fenerium mağazalarından yapılacak alışverişlerde, 4 adet tekstil ürünü alana, almış olduğu bu 4 ürün arasından en düşük fiyatlı olanı hediye edilecek. Kampanyanın adı "4 – 1 Yanın Sarı Lacivert".

"Benim rengim sarı - lacivert" diyenler için her türlü alternatifi sunan Fenerium'da bu ayrıcalıklı kampanyalardan yararlanmak istiyorsanız, biran evvel bir Fenerium mağazasına uğrayınız.

"4 – 1 Yanın Sarı Lacivert" kampanyası diğer kampanya ve indirimlerle (taraftar kart vb.) birleştirilemez."

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