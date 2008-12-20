Televizyon gazetesinin haberine göre; bayram tatilini 5 arkadaşlarıyla birlikte Paris’te geçiren Ergenç ve Korel, Beyazıt Öztürk’ün Kanal D’deki programına konuk oldular. Beyaz, Korel ve Ergenç’e aralarında bir ilişki olduğu yönündeki haberleri sordu.Bergüzar Korel, yanında bir kişiyle görünmekten çekindiğini ve yazılan haberlerden dolayı sıkıntı yaşadığını belirterek "Bana ’Şöhret hayatınızda neyi değiştirdi, neler oluyor?’ dendiği zaman hep şunu söylüyorum, ’Şikayet edemem çünkü bu benim mesleğim ve çok şükür çalışıyorum, paramı kazanıyorum. Severek de yapıyorum ama öyle bir noktaya geliyorum ki şunu demek geliyor içimden; ’Bu kadar mı önemli bu? Benim, bizim nereye gittiğimiz, ne yaptığımız?’ Ben utanıyorum çünkü belli bir kısım var ve ’Bize ne ya, onları görmekten çok sıkıldık, bizi ilgilendirmiyor diyen bir kesim var. Ben o kesimi çok önemsiyorum. Öyle şeyler yazılıyor ki, ben hergün gazeteyi açtığımda bir açıklamam çıkıyor. Bunların hiç birini ben söylemiyorum. Bir zaman sonra isyankar olmaya ve agresif olmaya başlıyorum. Yoruldum artık açıkçası" ifadesini kullandı.Daha sonra Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’e dönen Beyaz, işi biraz da espriye vurarak "Bu konuyu burada kapatıyoruz. Sadece merak edildiği için sorduk. Böyle bir şey yok diye bitiriyoruz. Doğru mudur?" dedi.Halit Ergenç’in "Doğrudur" sözünden sonra Beyaz esprili bir yolla Korel ve Ergenç’e parmağını sallayarak "Ama sonra var diye bir çıkarsa, yeniden programa alırım!" diyerek konuyu kapattı.