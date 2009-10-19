'Bu kadar da olmaz' dedirten maç!

Brezilya Maranhao Bölgesel Ligi'nde 11-0 biten bir maç tartışmalara neden oldu.Bir üst lige çıkmak için mücadele eden Moto Club, Santa Quiteria'yı 5-1 mağlup etti.Moto Club ile çekişen Viana takımı ise Chapadinha ile karşı karşıya geldi. Maçın 81. dakikasında 2-0 önde olan Viana, son 9 dakikada bulduğu 9 golle maçı 11-0 kazandı ve rakibini averajla geçerek bir üst lige çıktı.Görüntülere bakıldığında Chapadinha takımının maçı adeta bıraktığı görülürken, Brezilya Futbol federasyonu karşılaşma hakkında soruşturma başlattı.