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Spor

'Bu kadar da olmaz' dedirten maç!

Brezilya'da rakibini son 9 dakikada bulduğu 9 golle 11-0 yenen Viana takımı bir üst lige çıktı. Federasyon ilgili soruşturma başlattı.

19 Ekim 2009 03:00

Brezilya Bölgesel Ligi'nde rakibini son 9 dakikada bulduğu 9 golle 11-0 yenen Viana takımı bir üst lige çıktı. Federasyon maçla ilgili soruşturma başlattı.


9 dakikada gelen 9 gol!/Video


Brezilya Maranhao Bölgesel Ligi'nde 11-0 biten bir maç tartışmalara neden oldu.

Bir üst lige çıkmak için mücadele eden Moto Club, Santa Quiteria'yı 5-1 mağlup etti.

Moto Club ile çekişen Viana takımı ise Chapadinha ile karşı karşıya geldi. Maçın 81. dakikasında 2-0 önde olan Viana, son 9 dakikada bulduğu 9 golle maçı 11-0 kazandı ve rakibini averajla geçerek bir üst lige çıktı.

Görüntülere bakıldığında Chapadinha takımının maçı adeta bıraktığı görülürken, Brezilya Futbol federasyonu karşılaşma hakkında soruşturma başlattı.

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