'Bu kadar da olmaz' dedirten maç!

Brezilya Bölgesel Ligi'nde rakibini son 9 dakikada bulduğu 9 golle 11-0 yenen Viana takımı bir üst lige çıktı. Federasyon maçla ilgili soruşturma başlattı.
9 dakikada gelen 9 gol!/Video
Brezilya Maranhao Bölgesel Ligi'nde 11-0 biten bir maç tartışmalara neden oldu.
Bir üst lige çıkmak için mücadele eden Moto Club, Santa Quiteria'yı 5-1 mağlup etti.
Moto Club ile çekişen Viana takımı ise Chapadinha ile karşı karşıya geldi. Maçın 81. dakikasında 2-0 önde olan Viana, son 9 dakikada bulduğu 9 golle maçı 11-0 kazandı ve rakibini averajla geçerek bir üst lige çıktı.
Görüntülere bakıldığında Chapadinha takımının maçı adeta bıraktığı görülürken, Brezilya Futbol federasyonu karşılaşma hakkında soruşturma başlattı.