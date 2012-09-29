Bakan Bayraktar: Bu işi yapamazsak defolup gideriz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Mülkiyet hakkının yasal ve kutsal olduğunun yasada belirtildiğini ifade ederek, "Bizi haklı eleştirenler katkı yapıyor. Kentsel dönüşümü engellemek isteyenlere 'hainlik yapmayın' diyorum. Bu işi engellemeyin, biz bu işi yapamazsak defolup gideriz" dedi.

“Kentsel Dönüşümde Sektörler Buluşuyor” adlı konferansın açılışında konuşan Bayraktar, Kentsel Dönüşüm Yasası'nın esas ruhunun ve mesajının, insanın can ve mal güvenliğini temin etmek olduğunu söyledi.

Mülkiyet hakkının yasal ve kutsal olduğunun yasada belirtildiğini ifade eden Bayraktar, “İnsanın can ve yaşama hakkı maldan daha önemlidir. Bu nedenle yasanın vitrinine bunu koyduk. Bir afet olduğu zaman canlar kaybolmasın. İnsanlarımız ölmesin ve acıları yaşamayalım. Türkiye 'nin yakalamış olduğu trend bunu gerektiriyor” diye konuştu.

“İstanbul'un konut stoku 4 milyonu aştı. Ancak bunların yarısından fazlası depreme dayanıksız” diyen Bayraktar, Türkiye'de 20 milyon konut stoku olduğunu, 1999 depreminden sonra yeni çıkarılan yapı denetim sistemi ve deprem yönetmeliği ile göreceli olarak konutların daha düzgün yapılmaya başlandığını anlattı.

Bayraktar, 2000 yılından sonra yaklaşık 6 milyon konut yapıldığını, bunların yaklaşık yüzde 90'ının sağlam olduğunu ifade ederek, “Kalite geldi ama istenilen noktada değiliz. 15 milyon konuttan yaklaşık 7,5-8 milyon konut deprem fay hattı üzerinde” ifadesini kullandı.

Hakkari 'den ülkeye gelen büyük bir fay hattı olduğunu belirten Bayraktar, bu fay hattı üzerindeki 7-8 milyon konutun 6,6 milyonunu elden geçirmek gerektiğini anlattı.

Kentsel dönüşümü “sihirli değnek” gibi yapamayacaklarını vurgulayan Bayraktar, 20 yıllık bir programları olduğunu kaydetti.



'Bu işi engellemeyin, yapamazsak defolup gideriz'



Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar, iki yıl içinde kentsel dönüşüm programının kendisini göstereceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Türkiye'de önemli vilayetlerde dalga dalga ciddi bir dönüşüm başlayacak. Başta İstanbul olmak üzere dalga dalga bunu yürüteceğiz. Bizi haklı eleştirenler ise katkı yapıyor. Kentsel dönüşümü engellemek isteyenlere 'hainlik yapmayın' diyorum. Bu işi engellemeyin, biz bu işi yapamazsak defolup gideriz. Ama bu işin yapılması lazım onu söyleyin. Kentsel dönüşüm Türkiye için elzem ve acildir. Biz yapamıyorsak, yanlış yapanı bu millet gönderir. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde esas milletin dediğini yapmaktır.”

İstanbul'da en büyük gecekondulaşmanın dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen zamanında yapıldığını savunan Bayraktar, Türkiye'nin kaçak yapı, gecekondu ve depreme dayanıksız yapılardan kurtulması gerektiğini söyledi.

Bayraktar, İstanbul'da belediye başkanlarının bu işi yapmaları için büyük gayret göstermeleri gerektiğini ifade ederek, “Deprem ne zaman olacak? Elimizde ne varsa onlarla bir eser meydana getirmemiz lazım. Bir Bakan olarak değil, bir amele ve ayağı çarıklı biri olarak söylüyorum. Bize inanmadılar. 500 bin konut yaptık ve Hazine'den bir lira para almadık” diye konuştu.



'Cenaze evinde bayram olmaz'

İstanbul'un bu işin amiral gemisi olduğuna dikkati çeken Bakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sel gider, kum kalır. Bu iş belediye başkanlarının insanlara ve çocuğuna bırakacağı en büyük şeref ve mirastır. Kent yasası, 'rant yasası' olmasın gibi bir anlayış var. Biz çok şerefli bir dinin mensuplarıyız. Bu işte 'rant' kelimesini getirmek çok yanlış bir şey. Cenaze evinde bayram olmaz. Allah'tan korkmamız lazım. İnsanların canını ilgilendiren bir husus yapıyoruz. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yatırım bütçesi 350-400 milyon lira. Hazine'den para gelecekti. Bir kuruş vermediler. Ama ekip ruhuyla çalışmak için 250 milyon döner sermaye oluşturduk. Maliye Bakanı'na da 'Sayın Bakanım bari bizden yüzde 15 kesme' dedim. Onu başaramadım yüzde 15'i bizden kesiyorlar.”

Bakan Bayraktar, kentsel dönüşümde işi başlatanın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın iradesi olduğunu ifade ederek, “Böyle bir irade ve destek olduktan sonra çok büyük mesafe alacağız” dedi.

Yıkılan binalarda hissedarlar anlaşamadıkları takdirde nitelikli çoğunlukla karar verildiğinde devlet olarak vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Bayraktar, “Eğer 10 hisseli binada 7 kişi anlaşmışsa 3 kişinin hissesini devlet olarak bir şekilde halledeceğiz. Ya anlaşanlara ihale ile satışını temin edeceğiz, 7 hissedar 3 kişinin hissesini almazsa veya alamazsa onu devlet olarak satın alacağız. Anlaşanlara bu üç hisse 'Emrinize amade' diyeceğiz. Böyle kolaylıklar var” diye konuştu.

'Terör belasından bir kurtulsak...'



Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bu işin 500 milyar liralık bir dönüşüm olduğunu ifade ederek, “Özel sektör bunu yapacak. En iyi bildiğimiz iş; inşaatçılık. Deprem gelmeden biz yıkalım. 'Evimizi yıkma' diyorlar. Biz garibin yuvasını yapmaya geldik. Amacımız, salaş evlerden Türkiye'yi temizlemek, garibin evini yapmaktır. Terör belasından da kurtulduğumuz zaman Türkiye'yi tutabilene aşk olsun. Fırsatçılar bu dönemde ortaya çıkacak, onlara da mani olmamız lazım” dedi.

Enerji, ulaşım ve iletişimin modern dünyanın en önemli argümanları olduğunu kaydeden Bayraktar, “Türkiye enerji bağımlısı bir ülke. İnanın 60-70 milyar dolar ithal ettiğimiz yıllık enerjiye para veriyoruz. Kentsel dönüşüm esnasında ise 8-12 milyar arasında tasarruf yapacağız. Çünkü enerjinin yüzde 40'ını biz konutlarda ve binalarda harcıyoruz” şeklinde konuştu.