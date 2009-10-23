BU İŞİ TAMAMEN SİL BAŞTAN YAPARIZ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "eve dönüş"lerde "rant devşirme" gayreti izlendiğini vurguladı; "Arzu etmeyiz ama bu işi tamamen sil baştan yaparız" uyarısında bulundu. Erdoğan, Erzurum'dan dönüşünde uçakta gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı.







Başbakan Erdoğan, açılım sürecinin son şans olduğunu, tıkanana kadar yola devam edeceklerini söyledi.

Başbakan, "Devamı gelmezse yapacağımız bir şey yok. Kırılma noktasına gelince, yapılan açıklamalar bellidir.Türkiye Cumhuriyeti devletinin değiştirilemez temel ilkeleri var" diye konuştu.





"Meclis'e gelmesinler"

Erdoğan, dağdan inenlerin Meclis'te DTP grubuna katılacağı söylentisiyle ilgili olarak da "Yanlış olur, sürece tuz biber eker" dedi; "Bu giyim şekliyle Türkiye'ye girmeleri dahi, rahatsız eden şeyler. Medya bunu yakalamıştır" dedi.

Başbakan Erdoğan, DTP, akademisyenler, medya ve sivil toplum örgütlerinden alınan önerilerin kasım ayında Meclis'e gelebileceğini söyledi.

Kürt diasporasından Yaşar Kaya ve Kemal Burkay'a daha önce çağrı yaptığını söyleyen Erdoğan, "Kapımızın açık olduğunu söyledim" dedi.

Başbakan, İmralı cezaevine de kısa zaman içinde 5-6 kişilik grubun gönderileceğini belirtti.