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Bu ikili 2 ay içerisinde evlenecek

Ata Demirer ile Özge Borak’ın nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

18 Ocak 2011 02:00

T24- "Eyyvah Eyvah 2" filminin başrol oyuncuları Ata Demirer ile Özge Borak’ın nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Geçen yaz sonu Çanakkale’deki çekimler sırasında aralarında aşk kıvılcımlarının filizlendiği belirtilen çift ise aşk yaşadıkları dedikodusu hakkında sessiz kalmaya devam ediyor.

Sadece çok yakın arkadaşlarına ilişkilerini itiraf eden çift, yakında evleneceklerini de açıkladı. Ancak basının konuyla ilgili sorularına çift şimdilik "Olumlu ya da olumsuz bir şey demiyoruz" cevabı vermeye devam ediyor.

Dört yıllık eşi Bülent Şakrak ile geçen ekim sonunda boşanan Borak’ın henüz evliyken Demirer ile flört etmeye başladığı iddiası gündeme geldi.

Borak’la anlaşamadıkları için karşılıklı konuşarak ayrılmaya karar verdiklerini belirten Şakrak ise "Böyle bir ilişkinin olduğundan haberim yok. Bizim ilişkimiz süresince de böyle bir şey olmadı. Sonuçta Özge boşanmış ve bekar biri. Benim de bu konuyla ilgili bir şey söylemem saçma olur" dedi.

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