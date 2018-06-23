"Bu iki şık gerçekleştiği takdirde gerek Recep Bey gerekse partisinin kazanma olasılığı daha da azalacak"

Sözcü yazarı Emin Çölaşan yarın yapılacak baskın seçimleri değerlendirdi.

Çölaşan seçim iki önemli anahtarı olduğunu söyleyerek bunları şöyle sıraladı:

– İlki, yurtsever ülkücü kesimin büyük bölümünün, “Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık” diyen Recep Bey ve partisine oy vermeyeceği kesin. (Devlet Bahçeli elbette hariç!)

– İkincisi, pek çok kişi “Oyum cumhurbaşkanlığında Muharrem Bey'e, ya da Meral Hanım'a” diyor ama sonra ekliyor: “HDP Meclis'e girmeyi başarırsa AKP iktidar olamıyor. Dolayısıyla Meclis seçiminde oyum HDP'yedir.”

Çölaşan "Bu iki şık gerçekleştiği takdirde gerek Recep Bey ve gerekse partisinin kazanma olasılığı daha da azalacaktır" ifadesini kullandı.