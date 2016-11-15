"Bu iki fotoğraf, hukuka ihanet etmeyi düşünenlere ibret olsun"

Darbe girişiminin ardından tutuklanan İstanbul eski 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Balyoz davalarına bakan hâkim Ömer Diken ve Ergenekon davalarına bakan Hasan Hüseyin Özese'nin cezaevine girerken çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Balyoz davası avukatlarından Murat Ergün, kişisel Twitter hesabından her iki ismin fotoğrafını paylaşarak "Hukuka ihanet etmeyi düşünenlere ibret olsun" diye yazdı. Balyoz davasından yıllarca hapis yatan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz da Twitter'dan Ömer Diken'in fotoğrafını paylaşarak " Ey Ömer Diken, sana çok söyledik. Dinlemedin" ifadelerini kullandı.

Balyoz davasına bakan İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı hâkim Ömer Diken, Uşak'ta darbe girişimi sonrası gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Yine darbe girişimi sonrası başlatılan 'FETÖ' soruşturmasında gözaltına alınan Ergenekon Davası’na bakan mahkeme başkanı hâkim Hasan Hüseyin Özese de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.