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Yaşam

Bu hayvanı tanıdınız mı?

Almanya'nın Leipzig kentindeki bir hayvanat bahçesinde yaşayan Dolores ve Lolita isimli ayılar birdenbire tüylerini kaybetti.

05 Kasım 2009 02:00

Almanya'nın Leipzig kentindeki bir hayvanat bahçesinde yaşayan Dolores ve Lolita isimli ayıların birdenbire tüylerini kaybetmesinin ardındaki neden hâlâ bulunamadı.

Leipzig Hayvanat Bahçesi yetkilileri dünyanın birçok yerindeki meslektaşlarıyla olayla ilgili fikir paylaşımına gitti. Ancak bir çözüm bulunamadı. Neredeyse kafaları dışında tamamen tüysüz kalan ayıların bu durumuna bakıcıları bile anlam veremiyor.

Tam kış zamanı kürklerini kaybeden ayıların mevsimi nasıl geçirecekleri ise merak konusu.

Bu sıradışı durum Almanya'da bazı spekülasyonlara neden oldu.

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçesi en yoğun günlerini yaşamaya başladı.

Dolores ve Lolita'nın tüylerini kaybeden ilk hayvanlar değiller.

2005'te de Reggie isimli bir babun tüylerini kaybetmişti. Reggie, Devon'daki Paignton Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor

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