Bu havalar baş ağrısı yapıyor

T24- Hava sıcaklıklarının gün içerisinde ani yükselmesi ve düşmesi gribal ve üst solunum yolları enfeksiyonlarında artışa neden oldu. Uzmanlar bu havalarda vatandaşları daha dikkatli olmaya davet ederken, "Kendinize iyi bakın, beslenmenize ve giyiminize dikkat edin" diye uyardı.





KBB Uzmanı Dr. Yalçın Varnalı, özellikle gecelerin çok soğuk ve gündüzlerin de sıcak olması nedeniyle insan vücudunun buna adapte olmakta zorluk çektiğini vurgularken, “Böyle havalarda doğru nefes almak önemli. Soğuk havalarda burundan nefes alındığında o hava vücut ısısına uygun hale geldikten sonra akciğerlere ulaşır ama ağızdan nefes alındığında soğuk hava direkt ciğerlere gider. Bu da enfeksiyonları artırır. Öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, nefes almada zorluk, burun tıkanıklığı, koku alma bozuklukları yaşanabilir. Eğer bu dönemde önlem alınmazsa olay başka bir boyuta geçer” diye konuştu.



Vatan'da yer alan habere göre, KBB Uzmanı Opr. Dr. Pınar Korlu ise bağışıklık sisteminin güçlü olmaması durumunda soğuk algınlığının nezleye, sinüzite ve bronşite dönüşebileceğine dikkat çekerken, “Beslenmeye dikkat etmek gerekiyor daha vitamin ağırlıklı beslenmek sebze ve meyveye ağırlık vermek gerekiyor” dedi.







