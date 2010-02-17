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Yaşam

Bu halı uyutmuyor!

İşin ustaları dikkat çekici renk ve desenleri bir arada kullanıp ‘ayık’ ve ‘para harcayan’ müşteriler garanti ediyor.

17 Şubat 2010 02:00

T24 - Meşhur Las Vegas casino’larında isteseniz de uyuyamazsınız çünkü bu mekânlar insanı 24 saat uyutmayıp sürekli kumar oynamaya teşvik eden ‘sihirli’ halılarla kaplı.

Uyutmayan sihirli halı

İşin ustaları dikkat çekici renk ve desenleri bir arada kullanıp ‘ayık’ ve ‘para harcayan’ müşteriler garanti ediyor. Nevada’daki Kumar Araştırmaları Merkezi uzmanlarından Dr. David Schwartz da bu halıların kasten göze batacak kadar çirkin yapıldığını teyit ediyor. Dr. Schwartz, hiçbir kumarhanede pencere olmadığını da hatırlatarak, bu yolla insanda zaman duygusunun köreltilip gece-gündüz aralıksız oynamasını sağlayacak bir atmosfer yaratıldığını açıklıyor. Birçok kumarhanenin halılarında çark şekilleri olduğunu belirten uzman Romalılarda hayatın değişkenliğini simgeleyen bu formla hayat ve şansın gelip geçici olduğu, fırsat varken yiyip içip eğlenmek gerektiği mesajı verildiğini anlatıyor.


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