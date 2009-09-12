Bu haftasonu oynanacak olan futbol maçları

12-13 Eylül'de Turkcell Süper Lig'de oynanacak futbol maçları ,saatleri ve hakemleri şöyle;
12 Eylül Cumartesi:
21.00 Kayserispor-Ankaraspor: Abdullah Yılmaz
21.00 Galatasaray-Beşiktaş: Bülent Yıldırım
21.00 Denizlispor-Diyarbakırspor: Hüseyin Göçek
21.00 Manisaspor-Sivasspor: Fırat Aydınus
13 Eylül Pazar:
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor: Bünyamin Gezer
21.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Deniz Çoban
21.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa: Aytekin Durmaz
21.00 Gençlerbirliği-Eskişehirspor: Mustafa Kamil Abitoğlu
21.00 Antalyaspor-Ankaragücü: Cüneyt Çakır