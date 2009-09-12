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Spor

Bu haftasonu oynanacak olan futbol maçları

12-13 Eylül'de Turkcell Süper Lig'de oynanacak futbol maçları ,saat ve hakemleri

12 Eylül 2009 03:00

12-13 Eylül'de Turkcell Süper Lig'de oynanacak futbol maçları ,saatleri ve hakemleri şöyle;

 12 Eylül Cumartesi:

21.00 Kayserispor-Ankaraspor: Abdullah Yılmaz

21.00 Galatasaray-Beşiktaş: Bülent Yıldırım

21.00 Denizlispor-Diyarbakırspor: Hüseyin Göçek

21.00 Manisaspor-Sivasspor: Fırat Aydınus

13 Eylül Pazar:

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor: Bünyamin Gezer

21.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Deniz Çoban

21.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa: Aytekin Durmaz

21.00 Gençlerbirliği-Eskişehirspor: Mustafa Kamil Abitoğlu

21.00 Antalyaspor-Ankaragücü: Cüneyt Çakır

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