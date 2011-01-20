Bu hafta vizyondakiler...

T24

Kutsal Damacana Dracoola



Günah Keçisi





Çölde Kutup Ayısı



Büyük Sır



Ayı Yogi





Ağaç



Henüz minik bir bebekken kendisini cami avlusunda bulan yavru Sebahattin / Sebo (Ersin Korkut), güvercinlerin ve kumruların yemleriyle beslenip kendi kendini yetiştirmiştir. Akıl bali olduğunda zengin bir işadamının konağında iş bulan ve kızı Demet’e (Özge Ulusoy) plâtonik bir aşkla bağlanan Sebo'nun mutluluğu bir anda bozulur. Bir geceyarısı ansızın müştemilâtın kapısı çalınır, gelen efsanevi kan emici Kont Dracula’dır (Şahin Irmak).Günah Keçisi filminin başrolünde erotik filmlerin ünlü ismi Şahin K. oynuyor. Yesilçam’ın ünlü karakter oyuncuları Nuri Alço, Tecavüzcü Coşkun olarak bilinen Coşkun Göğen ve Sevtap Parman da eşlik ediyor. Filmde Ali Desidero olarak bilinen Yıldırım Memişoğlu, Turgay Tanülkü, ayrıca uluslararası ILGA Birliği Başkanı Kürşat Kahramanoğlu rol alıyor. Çekimler, Türkiye’de bir sinema filminde ilk kez kullanılan ARRI firmasının çıkardığı dijital kamera ve onun destekleyicisi yüksek çözünürlüklü Weisscam ile yapıldı.Almanya’daki şöhretli, zengin, fakat mutsuz hayatını arkasında bırakıp sade ve normal bir hayata kavuşma arzusundaki Şahin K., Bodrum’da yaşamaya karar verir. Kötü şöhreti yüzünden kaybettiği oğlu Caner’e kavuşmak için çabalarken kasabanın sıkıntılarını da çözecek bir halk kahramanı haline gelir. Peşini bırakmayan şöhreti onu farklı maceralara sürükleyecektir.Oscar'a Belçika'dan aday olan Şeylerin Boktanlığı, küçük bir kasabada fakir ve cahil babası ve üç amcasıyla yaşayan on üç yaşındaki Gunther'in ıstıraplı ergenliğe geçiş hikâyesini anlatıyor. Gunther baba evinde her gün fazlaca alkol, kadın, uygunsuz durum ve aylaklıkla karşı karşıya kalır. Görünüşe göre o da gelecekte aynı kaderi paylaşacaktır. Acaba bu talihsizlikten kurtulmayı başarabilecek midir? Oyuncuları ve teknik ekibinin deniz kenarında bisiklete çıplak binerek Cannes'ı çalkaladığı bu komedi, bu korkunç ailenin hiçbir berbat anını ıskalamıyor.Ormanda tek başına, herkesten uzakta yaşayan Felix Bush'tan bütün kasaba halkı yıllardan beri uzak durmuş, ondan korkmuştur. Felix'in gözü dönmüş bir katil, şeytanla anlaşma yapmış bir cani olduğunu, adamı yumruğuyla öldürebilecek kadar güçlü biri olduğuna dair hikayeler anlatılmaktadır. Günlerden bir gün Felix, elinde tüfeği ve bir tomar parayla kasabaya iner ve henüz hayattayken kendi cenaze törenini düzenlemek istediğini söyler. Cenaze levazımatçısı Frank ve çırağı Buddy, kısa sürede Felix'in asıl amacını öğrenirler. Felix insanlarla yüzleşmek, yaşamdan elini eteğine çekmesine neden olan, yıllardır içine gömdüğü sırrını kasabayla paylaşabilecek midir?Herkesin sevgilisi ve piknik sepetlerinin hırsızı AYI YOGİ, canlı aksiyon ve bilgisayar animasyonu 3 boyutlu filmi ile bu kış sinemalarda olacak. Ülkemizde Türkçe dublajlı olarak gösterime girecek film 21 Ocak’ta sevenleri ile buluşacak.Jellystone Park’ı ziyaretçilerinin sayısı düşmektedir ve bu nedenle Belediye Başkanı Brown parkı kapatıp arazisini de satmayı planlamaktadır. Bu, ailelerin doğanın güzelliklerini keşfedebilecekleri çok güzel bir piknik alanından mahrum kalmaları anlamına gelmektedir. Bundan daha da kötüsü Jellystone Park’nda yaşayan Yogi ve yakın dostu Boo Boo ev olarak bildikleri bu parktan atılacaklardır. Yogi hayatının en büyük sorunuyla karşı karşıyadır; Parkı kapanmaktan kurtarmak için Boo Boo ile birlikte Korucu Smith ile güçlerini bileştirmeli ve “ortalama bir ayıdan daha zeki” olduğunu kanıtlamalıdır.Dawn eşini kaybettikten sonra çocukları ile başbaşa kalmıştır. Dawn, küçük kızı babasının ruhunun bahçelerindeki ağaçta yaşadığını ilk söylediğinde bunu çocukça bir şaka olarak kabul eder. Başta kimsenin inanmadığı bu fantastik olay, giderek aile içinde kabul görmeye başlar. Bir süre sonra çocuklar ağaçta yaşadıklarını inandıkları babaları ile konuşmaya başlarlar. Buna Dawn da katılacaktır.