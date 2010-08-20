Bu hafta vizyona girenler...

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A TAKIMI





80’li yılların ünlü TV dizisi A TAKIMI’nın başrollerde Liam Neeson, Bradley Cooper, Jessica Biel, Patrick Wilson, Sharlto Copley ve Quinton 'Rampage' Jackson olduğu sinema versiyonuyla karşımızda.



İşlemedikleri bir suçla yargılanan bir grup Özel Kuvvetler üyesi, isimlerini bu olaydan sildirmek için bir araya gelip, her birinin kendine özel yeteneklerini kullanarak asıl suçluyu bulmaya soyunurlar.











80’li yılların ünlü TV dizisi A TAKIMI’nın başrollerde Liam Neeson, Bradley Cooper, Jessica Biel, Patrick Wilson, Sharlto Copley ve Quinton 'Rampage' Jackson olduğu sinema versiyonuyla karşımızda.İşlemedikleri bir suçla yargılanan bir grup Özel Kuvvetler üyesi, isimlerini bu olaydan sildirmek için bir araya gelip, her birinin kendine özel yeteneklerini kullanarak asıl suçluyu bulmaya soyunurlar.

Marsilya mafya dünyasında yaşanmış gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenerek çekilmiş, ünlü oyuncuların rol aldığı ‘Ölümüz’ün konusu şöyle;Marsilya’daki mafya ailesine üye olan, çok uzun, kanlı ve başarılı bir kariyere sahip olan Charly Matteï mafyadan ayrılmıştır. 3 yıl boyunca karısı ve iki çocuğu ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ancak bir kış sabahı vücuduna 22 kurşun sıkılarak ölüme terk edilir ama Charly hayatta kalmayı başarır ve onu öldürmeye cesaret edebilecek tek kişi olan Tony Zacchia’nın peşine düşer. Zacchia bir hata yapmıştır: Başarısız olmuştur…David‘in başına gelen trajik olay hayatını altüst eder. Güzel komşusuyla aşk ilişkisi yaşayan genç adam, sevgilisiyle buluştuğu bir gün dikkatsizliği yüzünden havuza düşen küçük kızını kurtaramaz. Suçluluk duygusu altında ezilen David hayatının en karanlık günlerini yaşamakta ve karısı Maja ise onu affetmemektedir. İntihar etmek isteyen David son anda geçmiş zamana ait gizli bir kapı bulur.