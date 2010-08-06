Bu hafta vizyona girenler

T24

Ajan Salt





Vahşet Sapağı



Zorlu Görev

Ciddi Bir Adam

Evelyn Salt (Jolie), görevi, şerefi ve ülkesi üzerine yemin etmiş bir CIA ajanıdır. Ancak bir itirafçının onu Rus ajanı olmakla suçlamasıyla bağlılığı test edilecektir. Salt sahip olduğu tüm gizli görev tecrübesini kullanarak kendini temize çıkarmak amacıyla kaçar. Salt’ın masum olduğunu kanıtlamak için gösterdiği tüm çaba hakkındaki şüpheleri arttıracak ve geriye yanıtlanması gerekn bir tek soru bırakacaktır; “Salt kimdir?”Norveç’e geri dönen Lina ve Martin’in arabayla seyahat ettiği yolun önü kesilmiştir. Polis, onlara İsveç ormanındaki kestirme bir yola sapmalarını söyler. Ancak peşi sıra yaşadıkları olaylar onları karanlık koruluklarda çaresiz bırakır. Lina ve Martin, kesintisiz bir şekilde gizli kamerayla görüntülendiklerinin ve internette canlı yayınlanan bir snuff filmde başrolü oynadıklarının farkında değildir.Hırslı biri olan 24 yaşındaki Aaron Green’e kariyerini etkileyecek önemli bir görev verilmiştir. Londra’ya uçacak ve dünyaca ünlü Hollywood’un efsanevi rock ilâhını Los Angeles’daki Greek Theatre’da büyük bir geri dönüş konseri vermesi için ikna edecek, ona 3 gün eşlik edecektir. Plâk şirketindeki patronu Sergio Roma, onu uyarır: “Bu sanatçı dünyadaki en kötü insandır.”Konser için geri sayım başlamışken genç adam, görevini yerine getirmek için, Londra'nın uyuşturucu batağına, Manhattan’ın karmaşasına ve Vegas’ın sefahatine girmek zorunda kalır. Tüm bunlar olurken kız arkadaşı Daphne'ye de sadık kalmaya çalışır. Tatlı dil dökmek, yalan söylemek, Aldous'la parti vermek gibi zorlu işler�Green’i beklemektedir.�Yetenekli bir müzisyen ve kaçık bir rock-n-roll efsanesi olan Aldous Snow ise�tüm yol boyunca sarhoş olabilir, saçmalayabilir, saygısızlık edebilir, aşağılayabilir, aciz bırakabilir, tedirgin edebilir, uyuşturucu alıp tekrar düzelebilir. Ama Aaron onu Greek'e getirmek zorunda...Coen kardeşler, Toronto Film Festivali'ndeki prömiyerinin ardından ABD'de vizyona girdiği tarihlerde İstanbul'da gösterilecek olan son filmlerini hafif ama karanlık bir dönem filmi olarak tanımlıyor. Fargo'nun geçtiği Minnesota'da bir Yahudi kasabasında geçen film, bir anlamda Coen kardeşlerin, üniversitede öğretim görevlisi olan anne ve babalarıyla geçirdikleri çocukluklarını perdeye taşıyor. Filmin öyküsü 1967 yılında geçiyor. Ortadirek fizik profesörü Larry Gopnik'in hayatı altüst olmuştur: Karısı Judith, onu havalı iş arkadaşı Sy uğruna terk edecektir. İşsiz kardeşi Arthur hâlâ kanepesinde yaşamaktadır. Oğlu esrar almak için, kızı da estetik ameliyat için cüzdanından para aşırmaktayken Larry Gopnik daha da dibe vurmamak amacıyla üç farklı hahama danışmaya karar verir.