T24 - İşte bu hafta vizyona giren filmler...

JOHN CARTER: İKİ DÜNYA ARASINDA

Akademi Ödüllü yönetmen Andrew Stanton'ın “John Carter: İki Dünya Arasında (John Carter)” filmi, gizemli ve egzotik Barsoom (Mars) gezegeninde geçen sürükleyici bir aksiyon macera filmi olarak dikkati çekiyor.

Tarzan karakterinin de yaratıcısı olan Edgar Rice Burroughs'ın “A Princess of Mars” adlı bilim kurgu romanından uyarlanan film, açıklanamayan biçimde Mars'a yollanan John Carter'ın (Taylor Kitsch) öyküsünü anlatıyor.

Burada kendisini aralarında Tars Tarkas (Willem Dafoe) ve çekici prenses Dejah Thoris'in (Lynn Collins) de bulunduğu gezegen sakinlerinin arasındaki dev bir ihtilafın ortasında bulan Carter, yok olmanın eşiğindeki bu gezegenin ve halkının kurtuluşunun kendi ellerinde olduğunu anlayacaktır.

Sinemalarda 100 kopya ile yer bulan 3 boyutlu aksiyon-macera filminin müziklerini ödüllü besteci Michael Giacchino yaptı.

MAC MACERALARI: KRALIN DOĞUŞU

Haftanın animasyon filmi “Max Maceraları: Kralın Doğuşu (Max Begins)”, Türk pop müzik sanatçısı Sezen Aksu'nun ilk kez yaptığı dublajla dikkati çekecek.

Süper kahraman “Aslan Max”ın “Aslan Krallığını” kurtarmak için “Gölgelerin Efendisi” ile giriştiği maceraları konu alan filmde Sezen Aksu, Max'ın annesi Kraliçe Shifa'yı seslendiriyor.

Zorluklara karşı birlikte mücadele etme becerisinin, dostluk ve arkadaşlığın öneminin altının çizildiği filme sesleriyle hayat veren diğer isimler arasında yazar, seslendirme sanatçısı ve sunucu Yekta Kopan, oyuncular Engin Altan Düzyatan ve Özge Özpirinçci ile çocuk yıldız Alpay Şayhan yer alıyor.

TEKSAS ÖLÜM TARLASI

Yönetmen ve yapımcı Michael Mann'ın yapımcılığını üstlendiği, kızı Ami Canaan Mann'ın yönetmenliğini yaptığı “Teksas Ölüm Tarlası (Texas Killing Fields)”, 1970'lerde Teksas'ta gerçekleşen seri cinayetlerin hikayesini anlatıyor.

Filmin başrollerini Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Jessica Chastain, Chloë Moretz ve Stephen Graham paylaşıyor.

Gerçek olaylardan uyarlanan film, Teksas'taki küçük bir kasabada cinayet masası dedektifi olan Jake Souder (Sam Worthington) ile Pam Stall (Jessica Chastain) ve bölgeye New York'tan nakledilen bir polisin (Jeffrey Dean Morgan) kurbanlarını öldürdükten sonra parçalara ayırıp “Ölüm Tarlası” olarak bilinen bir bataklığa atan sadist bir katilin peşine düşmelerini konu alıyor.

SİYAHLI KADIN

Korku-gerilim türündeki “Siyahlı Kadın (The Women in Black)”, Susan Hill'in romanından uyarlandı. Yönetmenliğini James Watkins'in yaptığı filmin konusu şöyle:

“Genç avukat Arthur Kipps (Daniel Radcliffe), 3 yaşındaki oğlunu bırakıp, uzak mesafedeki Crythin Gifford kasabasına gitmek zorunda kalır. Orada Eel Malikanesinin ölmüş sahibinin hukuki işlemlerini yürütecektir. Bu ürpertici ve garip malikaneye varmasıyla, kasabanın geçmişindeki karanlık sırları keşfetmeye başlayacaktır. Siyahlara bürünmüş, esrarengiz bir kadının görüntüsünün belirmesiyle de içinde hissettiği ürperti an be an artacaktır.”

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK

Haftanın diğer 3 boyutlu aile macera filmi “Gizemli Adaya Yolculuk (Journey 2: The Mysterious Island)”, 2008 yapımı “Dünyanın Merkezine Yolculuk (Journey to the Center of the Earth)” filminin devamı olarak çekildi.

Toplam 105 kopyayla gösterime giren filmin konusu şöyle:

“Film, 17 yaşındaki Sean Anderson'ın (Josh Hutcherson) hiçbir adanın olmaması gereken bir yerden şifreli bir yardım sinyali almasıyla başlar. Sean'ın sinyalin kaynağını araştırmasına engel olamayan yeni üvey babası Hank (Dwayne Johnson), kendilerini önce Güney Pasifik'e, ardından da çok az kişinin görmüş olduğu bir yere götürecek olan serüvende ona eşlik eder. Burası nefes kesici ölçüde güzel, tuhaf ve ölümcül yaşam formlarına, yanardağlara, altından dağlara ve birden fazla şaşırtıcı gizeme ev sahipliği yapmaktadır.”

Filmin yönetmenliğini Brad Peyton üstlenirken, senaryosu Brian Gunn ve Mark Gunn tarafından kaleme alındı.

SENİNKİ KAÇ PARA

Bu haftanın yerli yapımı “Seninki Kaç Para”, 50'nin üzerinde kopyayla sinemalarda yer alıyor.

Yönetmen Hakkı Görgülü'nün, Hakan Gök ile birlikte senaryosunu yazdığı filmde Vatan Şaşmaz (Cemil Poyraz), Fulden Akyürek (Cemil Poyraz'ın eşi), Azer Bülbül (Mafya Babası) ve Melih Oğuzhan (Şeytan) rol alıyor.

Film, İstanbul'a sonradan yerleşen ve maddi durumu kötü olan evli ve çocuklu Cemil Poyraz'ın hikayesini anlatıyor. Tanıştığı bir iş adamından çok para kazanmak için ruhunu şeytana satması gerektiğini öğrenen Cemil Poyraz, bunun için şeytanla pazarlığa girer.