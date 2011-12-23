Bu hafta vizyona giren filmler

T24 -

LABİRENT

NAR

GELECEK

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4

ÜNYE DE FATSA ARASI

KATİL KÖPEK BALIĞI

Tolga Örnek'in yönettiği ve Meltem Cumbul, Timuçin Esen, Sarp Akkaya ile Rıza Kocaoğlu'nun oynadığı ''Labirent'' filmi, macera sahneleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.Filmin konusu şöyle: ''İstanbul'da kalabalık bir caddede büyük bir patlama meydana gelir, içlerinde yabancıların da olduğu 95 kişi ölür. Bu katliam, Türkiye'den Londra ve Washington'a şok dalgaları halinde yayılır. Fikret ve Reyhan adlı 2 istihbaratçı tarafından yönetilen bir grup Türk istihbaratçısı, terörist örgütünü durdurmak için çalışmaya başlar. Fikret ve Reyhan'ın yaşadıkları zorluklar onları bir araya getirir.''Ümit Ünal'ın yönettiği ve Serra Yılmaz, İrem Altuğ, Erdem Akakçe ile İdil Fırat'ın rol aldığı ''Nar'' filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmin konusu şöyle: ''Nar, bir kadının kendi adaletini aramasıyla başlayan bir öykü. Nar, apayrı şeylere inanan 4 kişiyi bir evin içinde, yarım gün gibi kısa bir sürede adalet konusunda, kendilerine yarattıkları inanç dünyaları konusunda ciddi bir sorguya tabi tutuyor.''Miranda July'nin yönettiği ve Miranda July, Hamish Linklater, David Warshofsky ile Isabella Acres'nin oynadığı ''Gelecek'' filmi, dram sahneleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.Filmde, otuzlu yaşlarında bir çift olan Sophie ve Jason, yaşamlarında bir dönüm noktasına gelmişlerdir. Bu aşamada sürekli bakım isteyen hasta bir kedinin bakımını üstlenmeye karar verirler. Kediye sahip olduktan sonra özgürlüklerini yitireceklerini bildiklerinden, son bir ayda hayallerini gerçekleştirmek adına işlerinden ayrılırlar. Amaçları son özgür günlerini en iyi şekilde geçirmektir.Brad Bird'in yönettiği ve Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg ile Paula Patton'ın rol aldığı ''Mission: Imposible Ghost Protocol'' filmi, macera sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek.Filmde IMF, Kremlin'e terörist bombalı saldırı düzenlemekle suçlanınca Başkan, Hayalet Protokolü'nü devreye sokar. Ethan Hunt ve teşkilatı IMF arasındaki bağ kopar. Herhangi bir desteği kalmayan Hunt, teşkilatının adını temize çıkarmak için bir yol bulmak zorundadır. Hunt'ın bu göreve, eski IMF arkadaşlarından oluşan bir takımla atılmaya mecbur olması işleri daha da karmaşık bir hale sokar.Esra Alkan'ın yönettiği Türkiye'nin ilk mizah belgeseli ''Ünye de Fatsa Arası'' filminde, Fatsa ve Ünye’nin kültürel, sanatsal, tarihsel, yöresel zenginliklerini ve aralarındaki ezeli rekabeti mizahi bir dille anlatan belgeselde Ali Poyrazoğlu, Ferhan Şensoy, Kadir İnanır, Mustafa Altıoklar sanat dünyasını temsil ederken, Ordu Valisi Orhan Düzgün, Milletvekili Mustafa Hamarat ve Ünye Belediye Başkanı Ahmet Arpacıoğlu, devlet erkânını temsil ettiler.David R. Ellis'in yönettiği ve Sara Paxton, Dustin Milligan, Chris Carmack ile Jel David Moore'un oynadığı ''Katil Köpek Balığı (Shark Night 3D)'' filmi korku sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek.Filmde, göldeki bir adada bulunan yazlığa tekneyle gelen Sara ve arkadaşları hemen mayolarını kuşanırlar. Ne var ki, Malik sudan tek kolu kopmuş halde çıkınca, adadaki parti havası son bulur. Doktor adayı olan Nick, Malik’e ilkyardım yapar ve adanın diğer tarafına geçmek tekneyle yola çıkarlar. Ancak göl kocaman ve saldırgan yüzlerce köpekbalığıyla doludur.