Bu hafta vizyona giren filmler

T24 -

AY BÜYÜRKEN UYUYAMAM AY BÜYÜRKEN UYUYAMAM



YANGIN VAR YANGIN VAR

İZ İZ

AŞKIN FORMÜLÜ YOK AŞKIN FORMÜLÜ YOK

KAZANMA SANATI KAZANMA SANATI

JANE EYRE JANE EYRE

Şerif Gören'in yönettiği ve Ayça Bingöl, Hazal Kaya, Fırat Çelik ile Selin Şekerci'nin oynadığı “Ay Büyürken Uyuyamam” filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek.Necati Cumalı'nın “Ay Büyürken Uyuyamam” adlı kitabından uyarlanan filmin konusu şöyle:“Uzaktan sakin ve huzur dolu, deniz kenarında bir Ege kasabası. Kasaba halkının yalnız bir anne ve 2 kızı üzerinde kurduğu mahalle baskısı. Hem güçlü hem de kurban bu üçlünün, çarkın dişlileri arasında kalmamak için verdikleri mücadele. Kasaba sakinlerinin rayından çıkmış ahlaki tutumları ve sosyal bir depreme doğru gidişleri. Kadın, erkek, cinsellik, din ve psikolojik çarpanları olan bir denkleme, ahlak ve ahlaksızlığa, namus ve namussuzluğa provakatif bir bakış açısı.”Murat Saraçoğlu'nun yönettiği ve Nesrin Cavadzade, Osman Sonant, Yavuz Bingöl ile Erkan Can'ın oynadığı “Yangın Var” filmi, macera ve komedi sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek.Filmin konusu şöyle:“2010 Mart ayında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Trabzon'un Çayırbağı beldesine bir itfaiye aracı hediye eder. Basında çıkan haberlere göre itfaiye aracı defalarca aranmış, yolda rahatsız edilmiştir. Gerçekte, Trabzon'da yanlış çıkan bir şüphe üzerine bir kere durdurulmuş, onun dışında çevreden destek görmüştür.Tayfur Aydın'ın yönettiği ve Necmettin Çobanoğlu, Bilal Bulut, Melahat Bayram ile Serdar Orçin'in oynadığı “İz”, dram sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.Filmde, 80 yaşındaki Şeristan, İstanbul'daki gecekondulardan birinde oğlu Mirza, torunları Hevi, Leyla ve Meryem ile birlikte yaşar. Bir sabah kötü bir düşten uyanan Şeristan'ın sıradan yaşamı, bir yolculuk doğuracak şekilde sona erer. Şeristan, oğlu Mirza ve torunu Hevi ile 20 yıl önce terk ettikleri Batman'a doğru yola çıkar. Şeristan'ın hayatına dair bütün gerçekler yolculuk sürecinde ortaya çıkar.Andreas Öhman'ın yönettiği ve Bill Skarsgard, Martin Wallström, Cecilia Forss ile Sofie Hamilton'un oynadığı “Aşkın Formülü Yok (Simple Simon)” filmi, trajikomik sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.İsveç'in Oscar adayı filmde, abisi Sam, kız arkadaşı tarafından terk edilince hayatı alt üst olan Simon adında 18 yaşındaki bir gencin öyküsünü anlatıyor. Her şeyin yeniden düzene girmesini isteyen Simon, kendine bir görev edinir ve Sam'e yeni bir sevgili bulacaktır. Hastalığı yüzünden ne aşk ne de duygu hakkında hiçbir şey bilmeyen Simon, tamamen bilimsel yöntemlerle planını gerçekleştirmeye çalışır.Bennett Miller'ın yönettiği ve Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman ile Robin Wright'ın oynadığı “Kazanma Sanatı (Moneyball)” filminin konusu şöyle:“Bir zamanlar beyzbol yıldızı olma yolunda ilerleyen Billy Beane, sahadaki beklentileri karşılamakta başarısız olunca azılı rekabete dayalı kişiliğiyle yöneticiliğe yönelmeye karar verir. Ancak Billy'nin yöneticiliğini yaptığı ve sezona hazırlanan Oakland takımı, yıldız oyuncularını büyük takımlara kaptırmıştır. Billy'nin tek seçeneği takımını yeniden kurmaktır.”Cary Fukunaga'nın yönettiği ve Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell ile Judi Dench'in oynadığı “Jane Eyre” filmi, aşk ve dram sahneleriyle sinemaseverlerin ilgisini çekecek.Filmde, kötü bir çocukluk yaşayan Jane Eyre, özel öğretmen olarak çalışma hayatına başlar. Thornfield Konağı'nda mutlu bir yaşam sürerken, evin kötü, soğuk ve kaba ustası bay Rochester ile tanışır. Jane ve usta yakın arkadaşlık kurar ve sonunda Jane ustaya aşık olur. Sonunda Jane de mutluluğu bulacaktır.