Bu hafta vizyona giren filmler

Steven Spielberg'in yönettiği ve Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig ile Nick Frost'un oynadığı “Tenten'in Maceraları (The Adventures of Tintin)” filmi, 3 boyutlu sahneleriyle izleyicilerle buluşacak.Filmde, Tenten ile sadık köpeği Milu, bir maket gemi bulur ve Sakharine'in hedefi olur. Sakharine, Tenten'in, bir korsana ait hazineyi çaldığına inanır. Tenten, köpeği Milu, Kaptan Haddock, Dupond'un yardımıyla nefes kesen bir kovalamaca sonunda, korsan gemisi Tekboynuz'un son istirahatgahını bulur. Bu gemi enkazı servet ve bir lanet barındırır.Yasemin Samdereli'nin yönettiği ve Vedat Erincin, Fahri Yardım ile Demet Gül'ün oynadığı “Almanya'ya Hoşgeldiniz (Willkommen in Deutschland)” filmi, komedi sahneleriyle sinemaseverlerin ilgisini çekecek.Filmde, Almanya'da çalışan Hüseyin, ailesine Türkiye'ye döneceklerini açıklar. Ailede ateşli bir tartışma patlak verir. Ailenin torunu Canan'ın, İngiliz erkek arkadaşından hamile kaldığının ortaya çıkması, tansiyonu iyice yükseltir. Canan, “yabancı” olduğu için diğer çocukların aşağıladığı küçük kuzeni Cenk'i rahatlatmak için Almanya'ya nasıl geldiklerine dair güzel bir hikaye anlatır.Brett Ratner'ın yönettiği ve Ben Stiller, Eddie Murphy, Matthew Broderick ile Tea Leoni'nin oynadığı “Kule Soygunu (Tower Heist)” filmi, aksiyon sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek.Filmin konusu şöyle:“Josh Covacs'ın yönettiği New York'un en lüks binalarından birinin en üst dairesinde yatırımcılarından 2 milyar dolar çalan Arthur Shaw ev hapsinde tutulur. Aldatılanlar arasında bina çalışanları da vardır ve Arthur'u soymayı planlamışlardır. Amatör olsalar da binayı herkesten iyi biliyorlar. Binayı bu kadar iyi bildiklerini yeni fark etmişlerdir.”Esin Orhan'ın yönettiği “Allah'ın Sadık Kulu: Barla” filmi, animasyon sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmde, Said Nursi'nin 1927 ile 1934 yılları arasındaki Barla'da geçen hayatı anlatılıyor. “Barla Fedakarları”nın, devrin sert esen rüzgarlarına karşı duruşlarının konu alındığı filmde, yokluklar içinde bile inancın ve azmin nasıl destansı aksiyonlar ortaya koyabileceği gösteriliyor.