Bu hafta vizyona giren filmler

T24







Bir Zamanlar Anadolu'da Bir Zamanlar Anadolu'da



Arkadaştan da öte Arkadaştan da öte







Killer Elite

Killer Elite

Mucizeyi Kadınlar Yaratır Mucizeyi Kadınlar Yaratır

Korku Gecesi Korku Gecesi

Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği ve Muhammet Uzuner, Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel ile Fırat Tanış'ın oynadığı “Bir Zamanlar Anadolu'da (Once Upon a Time in Anatolia)” filmi, dram sahneleriyle Türk sinemaseverlerle buluşacak.64. Cannes Film Festivali'nde “Jüri Büyük Ödülü”nü kazanan, Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini gerçekleştiren ve Hamburg Film Festivali'nde gösterilecek 3 Türk filminden biri olan “Bir Zamanlar Anadolu'da”nın konusu şöyle:“Kasabalarda hayat, bozkırın ortasında sürdürülen yolculuklara benzer. Her tepenin ardında 'yeni ve farklı bir şey' çıkacakmış duygusu ama her zaman birbirine benzeyen, incelen, kıvrılan, kaybolan veya uzayan tek düze yollar.”Will Gluck'ın yönettiği ve Justin Timberlake, Mila Kunis, Patricia Clarkson ile Woody Harrelson'ın oynadığı “Arkadaştan Öte (Friends With Benefits)” filmi, komedi sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.Filmde, Jamie, Dylan'ı bir işi kabul etmesi için ikna edince, birbirlerine ne kadar benzediklerini anlar. O kadar çok başarısız ilişki yaşarlar ki ikisi de aşktan vazgeçip eğlenceye odaklanır. İkisi de arkadaşlıklarına duygulara yer vermeyen bir cinsellik katarlarsa ne olacağı konusunda bir deneye girişir.Gary McKendry'nin yönettiği ve Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro'nun oynadığı “Killer Elite” filmi, gerilim sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmde, İngiliz gizli servisinin eğitimli ve emekli üyelerinden biri, kendisini yetiştiren kişi zor durumda kalınca bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalır. Fakat dostunu kurtarmak için girişeceği bu macerada, karşısında en az kendisi kadar yetenekli bir ajan bulunur. Dostunu kurtarmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır.Douglas McGrath'ın yönettiği ve Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan ile Busy Philipps'in oynadığı “Mucizeyi Kadınlar Yaratır (I Don't Know How She Does It) filminin konusu şöyle:“Kate Reddy, bir finansal yönetim firmasında çalışırken kocası Richard ve iki çocuğuna zaman ayırmaya çabalamakta, işi ve evi arasında denge kurmaya çalışmaktadır. Bekar arkadaşları onun bu enerjisini anlamakta zorlanmaktadır. Kate, New York'a sık sık geziler gerektiren önemli bir müşteri portföyü teslim aldığında hayatları daha da karmaşık bir hale gelir.”Craig Gillespie'nin yönettiği ve Anton Yelchin, Colin Farrell, David Tennant, ile Toni Collette'nin oynadığı “Korku Gecesi (Fright Night)” filmi, korku ve gerilim sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmde, son sınıf öğrencisi Charlie'nin esrarengiz yabancı Jerry ile komşu olduğunda bela kapısını çalar. Jerry, harika biri gibi görünse de onda bir tuhaflık vardır. Tuhaf şeylere şahit olan Charlie, alışılmadık bir sonuca varır; Jerry, mahallede avlanan bir vampirdir. Doğruyu söylediğine kimseyi inandıramayan Charlie, canavardan kurtulmanın yolunu bulmak zorunda kalır.