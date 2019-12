Bu hafta vizyona giren filmler...

T24

Aşkın İkinci Yarısı

Satılık Ruh



Sevgili Hedefim

Şantaj



Toprak Altında

Ye Dua Et Sev

Oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Mehmet Aslantuğ bu kez karşımıza oyunculuğun yanı sıra yönetmen ve senarist kimlikleriyle de çıkıyor. 'Aşkın İkinci Yarısı' Mehmet Aslantuğ'un yönetmenliğini üstlendiği ilk film.Kıyıdaki küçük taş evin kapısı çalınır, ısrarla. Evdeki adam, epeydir hayatında olmayan bir sabah vaktine zorlukla uyandığında, yıllar önce bir mektup bırakarak terk ettiği karısıyla karşılaşır.Baş edemedikleri bir yığın gerçekle yorgun düşüp, birbirlerini kaybettiklerinde; adam, gittikçe ağırlaşan bir alkol bağımlılığına düşmüş, kadının iyileştirmek için verdiği büyük uğraşlar bir işe yaramamıştır. Bir gün, usulca çekip gitmiştir adam. Kadın, ayrılık sonrası fark ettiği hamilelik için hayli bocalamış, buna rağmen doğurup, anne olmuştur. Uzak ülkenin birinde yeni bir düzen kuruncaya kadar, kızı babasına bırakmak için gelmiştir şimdi; ama, adamın baba olduğundan bile haberi yoktur! Vazgeçmiş, devrilmiş birinin karşılaştığı bu sürpriz, başka bir gerçeği gizlemektedir; ancak, yorgun bir adamın bunu anlaması çok zordur! Kadın, uzaklarda kuracağı yeni hayata doğru yola çıkarken, adamı bekleyen ve hiç tanımadığı bir yaşam başlamıştır bile…Riverton kasabası on altı yıl önce yaşanan seri katil katliamını geride bırakmış ve artık sakin bir hayat sürmektedir. Ancak kötü ruhlu katil öldürüldüğü gece geri döneceğine ve o gece doğan yedi çocuğu tek tek öldüreceğine yemin etmiştir. Bu efsane şimdi gerçek olmak üzeredir. Olayın üstünden geçen 16 yılın ardından kasabada insanlar esrarengiz bir şekilde kaybolmaya başlamıştır. Tüm gözler o gece doğan yedi çocuğa dikilmiştir ve içlerinden yalnızca biri gerçeği bilmektedir.Münzevi bir hayat süren Viktor, orta yaşlı bir katildir. Gerçek hayatta ise annesini mutlu etmeye çalışan bir evlâttır. İşi, kurbanlarından biri olan Rose ile tanışmasıyla sekteye uğrar. Rose’un hayatını bağışlamakla kalmaz, Viktor’un özel dedektif olduğunu zanneden genç bir çırak edinir. Hayatının akışı tamamen değişir, çünkü doğru kadınla tanışmıştır.Emekliliğine sayılı günler kalmış olan şartlı tahliye memuru Jack Mabry’den (Robert De Niro), büyükanne ve büyükbabasının cinayetini yangın ile kaza süsü verip örtbas etmeye çalıştığı için hapishanede bulunan Gerald “Stone” Creeson’ın (Edward Norton) dosyasını, şartlı tahliye gerekçesi ile yeniden incelemesi istenir. Şartlı tahliyenin gerçekleştirilebilmesi ve Stone’un hapisten erken çıkabilmesi için Jack’i artık kendisinin yepyeni bir insan olduğuna dair ikna etmesi gerekmektedir. Ancak Stone’un� bu çabaları, her iki erkek üstünde de hiç beklenmedik etkiler yaratacaktır. Kanun adamı ve suçlu arasındaki mesafe gittikçe daraldıkça, Stone’un iki adamın da karanlık dürtülerinden yola çıkarak kurguladığı yolculukta iki erkek de birbirine daha çok benzemeye başlar.Ailesine bağlı bir kamyon sürücüsü olan Paul Conroy eski ahşap bir tabuta CANLI CANLI GÖMÜLMÜŞ halde uyanır. Buraya onu kimin neden koyduğunu bilemese de, bu karabasandan kurtulmasına yardım edebilecek tek şey elindeki cep telefonudur. Zamana karşı verdiği bu savaşta en büyük düşmanları telefonun iyi çekmemesi, şarjının az kalması ve havasızlıktır: Paul’ün elinde buradan kurtulması için sadece 90 dakika vardır.Liz Gilbert (Julia Roberts) bir yandan kendi gerçek iç dünyasını yeniden keşfedip, onunla tekrar bağ kurarken, bir yandan da dünyayı meraklı gözlerle gezmeyi arzu eden modern bir kadındır. Boşanmasının ardından bir yol ayrımına gelen Gilbert, işinden bir yıllığına izin alarak, karakterine hiç uymayan bir şekilde güvenli limanından çıkacak, hayatını değiştirmek için her şeyi riske atacaktır. Harikulade ve egzotik seyahatleri sırasında, İtalya’da yemek yemeğinin yalın zevkini, Hindistan’da duanın gücünü, ve son olarak, beklenmedik bir şekilde, Bali’de ise içsel huzur ile aşkın dengesini yaşar.Gerçek bir hikayeye dayanan “Ye Dua Et Sev” insanın kendini serbest bırakıp dünyayı görmesinin gerçekten de birden fazla yolu olduğunu kanıtlıyor.