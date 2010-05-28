Bu hafta sonu sıcak, bu yaz daha da sıcak

T24 - Hafta sonu Türkiye 30-35 derecelik sıcaklıkla kavrulacak. Meteoroloji'nin tahminlerine göre bu yıl geçen yıla oranla 1-2 derece daha sıcak geçecek.



Bu hafta sonu tüm yurtta sıcaklıklar 30-35 derece arasında olacak. Bu yaz da geçen yıla göre daha sıcak geçecek. Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ) Genel Müdürlüğü Haziran ve Temmuz’u kapsayan mevsimsel tahminleri tamamlandı. DMİ Genel Müdürü Mehmet Çağlar yaz hava durumunu açıkladı. Buna göre:



‘Bu yaz geçen yıla oranla biraz daha sıcak geçecek. Sıcaklıkların Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile İstanbul çevrelerinde mevsim normallerinin 1 derece, Güneydoğu Anadolu’da 1-2 derece üzerinde olması bekleniyor. Batı Trakya’da (Edirne ve Kırklareli ’nin kuzeyi) yağışlar mevsim normallerinin biraz üzerinde olabilir. Bunun dışında ülke genelinde yağışların mevsim normallerinde olması bekleniyor.’





130 yılın rekoru iddiası



Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bir haberde de 2010’un 130 yılın en sıcak yılı olacağı iddia edilmişti. Ancak DMİ Genel Müdürü Çağlar, iddiayı doğrulamadı. Çağlar, ‘aynı görüşü kendisinin de söylemesinin söz konusu olmadığını’ belirtti. 2010’da 130 yılın sıcağının yaşanacağı iddia edilen haberde şöyle deniliyordu: “NASA ile İngiliz Meteoroloji Dairesi’nde çalışma yapan bağımsız bilim insanları, 2010’un bilinen en sıcak yıl olabileceğini açıkladı. Bu ihtimalin, yüzde 50’den daha yüksek olduğu belirtildi. Uzmanlar, bunu rüzgâr ve El Nino’ya bağladı. El Nino okyanustan atmosfere yüksek miktarda ısı salınmasına neden oluyor.”



Son iki gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonu birkaç derece daha artarak etkisini sürdürecek, bazı bölgelerde yağış görülecek. Yurtta hava sıcaklıkları 30-35 derece arasında olacak. Bugün yurdun doğusu yağmurlu. İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz’in doğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Yarın yağış sadece Doğu Anadolu’nun doğusunda etkili olurken, diğer bölgeler güneşli. Pazar ve pazartesi de yurtta yer yer yağış olurken genel olarak hava açık olacak.





