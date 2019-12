Bu hafta sonu ne yapsak?

T24- Şüphesiz ki "cuma" günü tüm çalışanların ve öğrencilerin en sevdiği gün: hafta sonu kapıda. Şimdi hafta sonu için planlar yapma zamanı. Bu hafta sonunu evde geçirmeyi düşünüyorsanız hemen vazgeçin ve hafta sonu rehberini inceleyin.





Dot Tiyatrosu, 2010-2011 tiyatro sezonuna Hakan Günday'ın romanından oyunlaştırılan "Malafa" ile başlıyor. Yönetmenliğini Murat Daltaban'ın üstlendiği oyun prömiyerini 17. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde yapmıştı.



Topaz Jewellery Center, Türkiye'nin en büyük kuyumcusudur. Her biri yedi yüz metrekare olan dört katta, tonla mücevher alıcılarını bekler. Alıcılar, turistlerdir. Satıcılara ise tezgâhtar denir. Malafa, turistlerle tezgâhtarların çarpışmasını anlatır. Bu çarpışmada havaya saçılan altın tozlarının ışığında atılan bin bir tezgâhı anlatır. Topaz'da tezgâh, hayattır. Satmak için her şey yapılır. Şiddetten şehvete kadar, bütün yollardan gidilir. Yol kalmayınca yenisi açılır. Malafa, satmanın ve satın almanın öyküsü. Satmak için kendilerinden vazgeçenlerin, satın almak için kendilerini kaybedenlerin öyküsü. İnsanların değil, ancak paranın yolculuğu olan turizmin öyküsü. Tezgâhtarların sattıkça, sattıkları mallara dönüşmeleriyle ilgili. Turistlerin satın aldıkça, nefret ettikleri iş hayatlarından intikam almalarıyla ilgili. Malafa, her şeye inanmak için valizini toplamış olanla, her şeye inandırmak için yatağından kalkanın karşılaşması. Topaz adındaki dev kuyumcuda mücevherler küçük bir ayrıntı. Önemli olan, içine her şeyin dahil olduğu "tatil" adındaki zaman diliminde, turisti, şehvet, şiddet ve eğlenceye boğmak. Önemli olan, gerçek hayatla turistin arasına, altından bir duvar örmek. Önemli olan ne varsa unutmak isteyen turiste, bir tezgâhın ardından, hayatının gösterisini sunmak. Sonra da bütün bunların bedelini ödemek için yanında para yoksa taksit yapmak. Satmak, daima satmak. Sattıkça delirmek. Delirdikçe de satın almak.



Yazan ve Oyunlaştıran: HAKAN GÜNDAY

Yöneten: MURAT DALTABAN

Oyuncular:

BERRAK KUŞ

CEMİL BÜYÜKDÖĞERLİ

EMEL ÇÖLGEÇEN

ELVİN AYDOĞDU

İBRAHİM SELİM

MERT CAN SEVİMLİ

ONUR ÖZTAY

PINAR TÖRE

RIZA KOCAOĞLU

TUĞRUL TÜLEK



Performanslar:

24, 25, 29, 30 EYLÜL

1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16,

20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 EKİM

Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi 21.00







Shakespeare'in ölümsüz eseri "Venedik Taciri", günümüze uyarlanmış biçimiyle sahnelenecek. STRATFORD-UPON-AVON'daki Shakespeare Royal Theatre'da sahnelenmesinin ardından Tokyo'daki gösterisiyle Yomiuri Tiyatro Ödülleri'nden "büyük ödülü" ve "en iyi erkek başrol oyuncusu ödülünü" alan oyun bu defa, 2010 yılının Türkiye'de Japonya Yılı olarak kutlanıyor olması ve İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olarak seçilmesi sebebiyle İstanbul'da. Bugün saat 21.00'da izleyeciler ile buluşacak oyun Talimhane Tiyatrosu'nda.



Yarın ise Dotmarsta'da Punk Rock izlenebilir.Punk Rock, Stockport İngiltere’de bölgenin zengin ailelerinin çocuklarının gittiği bir özel okulda geçer.Sahnede 7 genç öğrenci vardır. Hep başarılı olan ve yüksek notlar alan bu öğrencilerin en büyük kaygıları, kendi aralarındaki hiyerarşik düzende yerlerini bulmaktır.Aşk, sıkıntı, sınav stresi ve kimlik arayışı konularında sürekli birbirleriyle çekişirler ve tansiyon yükselir.Punk Rock, şiddetin sınıf ayrımı olmadan her yerde görülen bir olgu olduğunu, gençlerin hayatlarındaki boşluğu, aile ve kariyer kavramlarıyla yaşadıkları sıkıntıyı anlatır. Yaşamın zorlukları karşısında gençlerin ellerinden geleni yapıp başarılı olmalarına rağmen, bunun onlara yetmediğine ve yetmediği noktada şiddetin farklı yoğunluklarda onları ele geçirebildiğine dikkat çeker.



Yazan : SIMON STEPHENS

Yöneten : RIZA KOCAOĞLU

Çeviren: PINAR TÖRE

Oyuncular:

HAKAN KURTAŞ

TUĞÇE ALTUĞ

GONCA VUSLATERİ

KAAN TURGUT

EMRE YETİM

GÖZDE KOCAOĞLU

MEHMETCAN MİNCİNOZLU

Gitar: UYGUR YİĞİT

Basgitar: MURAT YILMAZ

Davul: MEHMETCAN MİNCİNOZLU

Müzik Yönetmeni: UYGUR YİĞİT

Dramaturji: NURCİHAN YÜCEL

Dekor: MURAT DALTABAN

Işık : ALAZ KÖYMEN







Bu hafta çok önemli bir etkinliğe sahip bu etkinlik caz severerin asla kaçırmadığı Akbank Caz Festivali. Dün başlayan festivalin programı oldukça zengin.



FESTİVALİN DETAYLI PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ





Şevval Sam, Alaturka’dan Karadeniz şarkılarına, Anadolu ezgilerine kadar en sevilen şarkıları Cumartesi günü saat 21.00’da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde söyleyecek.

Sam sevilen performansını kültür merkezinin bahçesinde gerçekleştirecek.

Sertab Erener yaz konserlerine tüm hızıyla devam ediyor. Yeni albümü "Rengarek" ile 2010 yazının hit parçalarına imza atan sanatçı Turkcell Kuruçeşme Arena'da. Cumartesi akşamı gerçekleşecek konser saat 21.00'da başlayacak.

Şebnem Ferah'ın beklenen akustik konseri bu cumartesi. Saat 21.00'da başlayacak konser Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde. Sanatçıya konserde yıllardır birlikte çalıştığı Ozan Tügen (piyano), Metin Türkcan (akustik gitar), Aykan İlkan (davul), Buket Doran (bas gitar), Ceren Akyıldız (geri vokal) ile birlikte nefesli çalgılarda Serdar Barçın ve Toygun Sözen, akustik gitarda Can Şengün ve bir yaylı çalgılar dörtlüsü eşlik edecek. Şebnem Ferah eski ve yeni şarkılarını akustik düzenlemeleriyle seslendirecek.



Bu haftanın önemli bir diğer etkinliği de iki büyük isimin birlikte vereceği konser: Bülent Ortaçgil - Zuhal Olcay konseri. Konser bu akşam saat 21.00'da Turkcell Kuruçeşme Arena'da.



Bu akşamın başka bir konser alternatifi ise Jolly Joker Balans'da. Yaşar konseri saat 22.00'da. Jolly Joker Balans'da aynı saatte yarın ise MFÖ konseri var.

“Çırağan Cumartesi Konserleri” kısa bir aranın ardından her ay olduğu gibi Eylül’ün ilk ve son Cumartesi günleri klasik müzik dinleyicileriyle buluşuyor.Mart 2009’dan bu yana düzenlenmekte olan konserlerde Chopin’den Mozart’a, Strauss’dan Beethoven’e birçok klasik müzik dehasının eseri müzikseverlerle buluştu. 25 Eylül Cumartesi günü 11.00’de, kahve ikramıyla başlayacak ve yine değerli klasik müzik eserinin seslendirileceği konserlere yerinizi ayırtmak için acele edin.