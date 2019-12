Bu hafta sinemaseverleri 9 yeni film bekliyor

T24

Karanlık Cennet

Ateşle Oynayan Kız

Teslimiyet

Karanlık Deniz

Çakal

Çakallarla Dans



Başımıza gelenler

Sultanın Sırrı

Bir İstanbul Masalı





Gilles Marchand'ın yönettiği ve Gregoire Leprince-Ringuet, Louise Bourgoin, Melvil Poupaud ile Pauline Etienne'nin oynadığı ''Karanlık Cennet/Black Heaven'', buldukları cep telefonuyla hayatları değişen iki gencin yaşadıklarını anlatıyor.İlk gösterimi 2010'da Cannes Film Festivali'nde yapılan filmin konusu şöyle:''Gaspard ve Marion buldukları cep telefonunu sahibine vermek istediklerinde, adamın intihar ettiğine şahit olurlar ve olay yerinde Audrey isimli gizemli bir kızla tanışırlar. Audrey, Gaspard'ı Black Heaven adlı bilgisayar oyunuyla tanıştırır. Gaspard yarattığı yeni kimlikle, kendini bu gizemli sanal dünyanın içinde, tehlikenin tam ortasında bulacaktır.''Daniel Alfredson'un yönettiği ve Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre ve Peter Andersson'nin oynadığı ''Ateşle Oynayan Kız: Millennium Üçlemesi 2/The Girl Who Played With Fire'', gerilim sahneleriyle göz dolduruyor.Stieg Larsson'un tüm dünyada fenomene dönüşen filminin konusu şöyle: ''Mikael, İsveç'teki fuhuş çeteleri üzerinde çalışmalara başlamıştır. Dosya görevlisi ve kız arkadaşı ölü bulunur. Polis, silahta parmak izi olan Lizbeth'in peşine düşer. Mikael, Lisbeth'in masum olduğunu kanıtlayabilmek için cinayetleri araştırmaya başlar. Bu araştırmalar sırasında, peşindeki adamların Lisbeth'in geçmişiyle bağlantılı olduğunu fark edecektir.''Emre Yalgın'ın yönettiği ve Görkem Arslan, Didem Soylu ile Seyhan Arman'ın oynadığı ''Teslimiyet'', dört travestinin çarpıcı hayatlarını aktarıyor.Senaryosu Selanik Film Festivalinin Balkan Fonu bölümünde ilk dörde girerek, mali destek alan filmin konusu şöyle:''Sanem, beraber yaşadığı üç travestiyle birlikte seks işçisi olarak hayatını kazanmaktadır. Mahalleye yeni taşınan Gökhan'ın ilgisini çekmeyi başarır. İkili arasında suskun bir ilişki başlar. Oturduğu ev beklenmedik olaylarla sarsılırken, Sanem, Gökhan'ın yanına sığınmak zorunda kalır. Böylece, Gökhan'ın, Sanem'in kimliğini, Sanem'in ise Gökhan'ın güvenilirliğini sorguladığı bir yolculuk başlar.''Roberta Torre'nin yönettiği ve Luigi Lo Cascio, Anna Mouglalis, Maurizio Donadoni ile Massimo Popolizio'nin oynadığı ''Karanlık Deniz/Mare Nero-The Dark Sea'', iki sevgilinin birden değişen hayatlarını beyaz perdeye yansıtıyor. Sinemaseverlerin sabırsızlıkla beklediği filmin konusu şöyle:''Dedektif Luca ve Veronica ciddi bir ilişki yaşamaya başlar. Telefonda aldığı bir cinayet haberi Luca'yı etkilemeye başlar. Kurbanın hayatı, bir şekilde Luca'nın erotik arzularını ateşler ve Veronica'ya olan sevgisinden şüphe edecek kadar alçak bir hayat yaşamaya başlar. Luca, kendi fantazilerinden oluşan kabuslar ve cinsel zevklerle hayatını altüst eder.''Erhan Kozan'ın yönettiği ve İsmail Hacıoğlu, Uğur Polat, Erkan Can ile Çetin Atay'ın oynadığı ''Çakal'', Türk sinemasında ''Gerçekçilik'' üzerine yeni bir soluk getiren film olarak yorumlanıyor. İstanbul'un varoşlarında geçen filmin konusu şöyle:''Akın'ın hayatı, annesinin ölümüyle şekil değiştirmeye başlar. Çalıştığı marangoz atölyesinden çaldığı parayla yeni bir hayat kurmayı planlarken, sevgilisi Deniz'in onu terk etmesi, arkadaşı İdris'in yaptığı teklifi kabul etmesine sebep olur. Bu teklif ona yeni bir başlangıç fırsatı sunar. Akın'ın, korkusuz duruşu, patronun gözünden kaçmaz. Fakat bu yeni başlangıç yeni düşmanları da beraberinde getirir.''Murat Şeker'in yönettiği ve Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ile Tuba Ünsal'ın oynadığı ''Çakallarla Dans'', gözünü para hırsı bürümüş bir muhasebecinin başına gelen olayları aktarıyor. Filmin konusu şöyle:''Muhasebeci Servet, şirketin internet hesapları üzerinden para çalmak için plan yapar. Parayı yakın arkadaşı Gökhan'ın hesabına aktarıp suçu onun üzerine yıkacaktır. Diğer iki arkadaşı da planın figüranı olacaklardır. Ancak işi ellerine yüzlerine bulaştırırlar. Kısa yoldan para kazanmak uğruna giriştikleri iş onları, akıllarına bile gelmeyecek çılgın ve eğlenceli bir serüvene sürükler.''Greg Berlanti'nin yönettiği ve Christina Hendricks, Katherine Heigl, Josh Duhamel ile Josh Lucas'ın oynadığı ''Başımıza Gelenler/Life As We Know It'', iki sevgilinin bir arada kalma uğruna verdiği mücadeleyi anlatıyor. Romantik komediye güzel bir örnek olan filmin konusu şöyle:''Holly ve Eric, tek ortak noktalarının birbirlerine nefretleri ve vaftiz kızları Sophie'ye olan sevgileri olduğunu keşfederler. Ama, aniden Sophie'nin hayatta tek sahip olduğu ebeveynler olduklarında, farklılıklarını bir kenara bırakmak zorunda kalırlar. Yoğun sosyal hayatları devam ederken, aynı çatı altında yaşayabilmenin de bir yolunu bulmalıdırlar.''Sinemaseverler, bu hafta 2 yeni filmle buluşacak.Hakan Şahin'in yönettiği ve Mark Dacascos, Emanuel Bettencourt, Sinan Taymin Albayrak ile Zeynep Beşerler'in oynadığı ''Sultanın Sırrı'', tarihi film meraklılarını sinema salonlarına çekecek. Gizemli senaryosuyla öne çıkan filmin konusu şöyle:''Osmanlı Devleti hükümdarlarından II. Abdülhamit'in petrol ile ilgili sırrından haberdar olan Amerikalı bir profesör bir gün İstanbul'a gelir. Topkapı Müzesi'nde saklı, gizemli sandığı bulmak için çabalar. Profesörün karşısına gizli bağlantıları olan bir müze müdürü çıkar. Sonunda profesör yer altına inmeye karar verir ve macera başlar.''İsmail Eren'in yönettiği, İlker Yiğen, Ayfer Dönmez, Naci Taşdöğen ve Ahmet Mekin'in oynadığı ''Şenlikname: Bir İstanbul Masalı'', masal tadında ilerliyor. Tarihi film sevenleri sinema salonlarına davet eden filmin konusu şöyle:''Sultanın biricik kızının saraydan kaçırılması ile başlayan inanılmaz macera, İstanbul'un 3 bin yıllık efsanevi mekanlarında amansız bir mücadeleye dönüşür. Saf mehtercilerin, eski korsanların, saray muhafızlarının, masum mekanikçilerin karıştığı macerayı anlatan bir albümünün sayfaları içinde sıcak bir aşk öyküsü doğar.''