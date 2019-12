Bu hafta nerede, ne var?

Tiyatro

Opera



Maroon 5 yarın Kuruçeşme'de

Şehirdeki diğer konserler

Dünyaca ünlü rock müzik grubu Maroon 5, yarın Turkcell Kuruçeşme Arena'da Türkiye'deki ilk konserini verecek.Aldığı Grammy ödülü ile başarısı kanıtlanan, dünyanın bir çok ülkesinde kapalı gişe verdikleri konserlerle her ülkede hayran elde eden grup, yaptığı önemli film müzikleriyle de tanınıyor. Adam Levine, James Valentine, Jesse Carmichael, Mickey Madden ve Matt Flynn'dan oluşan grup, Türkiye'de verecekleri ilk konser ile rock müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.İngiliz sanatçı Michael Nyman, yarın Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda vereceği konserle İstanbullu müzikseverlele buluşacak.Türkiye'de rock'n roll ve soul müziğin en başarılı temsilcileri arasında gösterilen Soul Stuff da aynı gün Şaşkınbakkal Hayal Kahvesi'nde sahne alacak.Uriah Heep, The Blues Brothers Band ve Chuck Berry gibi müzik duayenlerinin Türkiye konserlerinde ön grup olarak çıkması ile tanınan Soul Stuff, yüksek sahne performanslarıyla müzikseverleri eğlenceye doyuracak.Türk asıllı başarılı müzisyen Fatima Spar, saz ekibi Die Freedom Fries ile birlikte, yine aynı gün Ghetto'da konser verecek.Türk rock müziğin akla ilk gelen kadın sanatçılarından Şebnem Ferah, 16 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak.Klasik müziğin başarılı ekiplerinden Alpha Trio, aynı gün Mathias Reumert eşliğinde Borusan Müzik Evi'nde sahne alacak.Flütte Bolette Roed, klasik saksafonda Peter Navarro Alonso ve vurmalı çalgılarda David Hildebrandt'ten oluşan ekibe yine vurmalı çalgılarda ünlü sanatçı Mathias Reumert eşlik edecek.Rock, soul, funk ve disco parçalarını house müziği ile harmanlayarak sunan Flashback Unit de aynı gün İstanbul Live Sahnesi'nde konser verecek.Cüneyt Yamaner, Anıl Taşhan, Müge Zümrütbel ve Can Bora Genç'ten oluşan grup, eğlenceli müzik türü ve dans ritimleriyle konsere katılanları farklı ritim eşliğinde eğlendirecek.Santralistanbul, Morning Jazz Sessions dinletileri kapsamında, 17 Nisan'da Fundo's Wings isimli gruba ev sahipliği yapacak.Vokalde Funda Sezer, klavyede Baki Duyarlar, davulda Ediz Hafızoğlu ve kontrbasta Baran Say ile ilk kez sahneye çıkacak olan grup, dinleyicilerine latin caz eserlerin eğlenceli ritmlerini sergileyecek.İstanbul'un önemli konser mekanları arasındaki yerini alan Alt, 19 Nisan'da ünlü müzisyen Akın Eldes'in yeni projesine ev sahipliği yapacak.Porto Rikolu ünlü caz piyanisti Eddie Palmieri, 20-21 Nisan tarihlerinde Babylon'da eşsiz latin ezgilerini seslendirecek.