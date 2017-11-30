Bu hafta ne izlesek diyenlere: 8 yeni film vizyona giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli, 8 film vizyona giriyor.

İşte izleyicilerin karşısına çıkacak olan o filmler :

"Jüpiter'in Uydusu"

Aryan ve babası, Suriye’den botla Macaristan’a kaçmıştır.Sınıra vardıkları sırada çıkan kargaşada ırkçı bir polis memuru tarafından vurulan 19 yaşındaki Aryan, korku ve dehşet içinde son nefesini vermeye hazırlanırken, götürüldüğü mülteci kampında mucizevi bir şekilde hayatta kalır. Olağanüstü bir şekilde göğe yükselen Aryan’ın mucizelere olan inancı artsa da içine düştüğü olaylarda bu yeteneği bile yeterli olmayacaktır. Aryan, sınırda kaybettiği babasını ararken aynı zamanda içine girmiş olduğu yeni dünyanın zorluklarıyla ve bir yandan da geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

"Aile Arasında"

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir?

"Yarını Yok"

Travis Conrad, bir kiralık katildir. Kendisine verilen son işi sırasında öldürülür ve patronu tarafından geçici olarak canlandırılır. Sadece 24 saatlik yaşam süreci vardır. Travis, kendisine verilen bu bir günde hayatına mal olan insanlardan intikam almak için çabalar.

"Körfez"

30’lu yaşlarında, yeni boşanmış Selim’in, ailesinin yanına İzmir’e döndükten sonra geçirdiği dönüşümü ele alıyor. Selim, eski hayatının izleriyle karşılaşırken, körfezde gerçekleşen bir kaza şehri felç ediyor ve Selim’in hayatına beklenmedik bir yön veriyor. Selim, daha önce hiç karşılaşmadığı insanların hayatına müdahil olmaya ve İzmir’de yeni bir dünyayı keşfetmeye başlıyor.

Yönetmen Emre Yeksan’ın kendi kuşağının en önemli yazarlarından Ahmet Büke ile birlikte kaleme aldığı KÖRFEZ dünya prömiyerini 74. Venedik Film Festivali’nin Eleştirmenler Haftası’nda yaptı. 54. Ulusal Yarışma’dan En İyi Senaryo Ödülü ve 24. Uluslararası Adana Film Festivali'nden Jüri Özel Ödülü kazandı. Filmin Venedik’ten sonra uluslararası festival yolculuğu sırasıyla 25. Hamburg Film Festivali, 41. São Paulo Uluslararası Film Festivali ve 14. Sevilla Film Festivali ile devam etti. 17 Kasım’da açılış filmi olarak Wiesbaden’de 30. Exground Film Festivali’nde gösterildi.

"Aşka Geldik"

Ölen karısına verdiği sözden dolayı yıllardır evlenmeye ve babası Habib'le bekar hayatı yaşayan Şükrü (Metin Yıldız), aynı zamanda evin tüm işlerini görmektedir. Bir gün köye Avrupa'dan akademik bir araştırma grubu gelir ve bu durum, tüm köylülerin dikkatinin Habib'le Şükrü'ye yönelmesine neden olur.

"Sarı Sıcak"

Fikret Reyhan’ın yönettiği “Sarı Sıcak”‘, üretim ilişkilerinin değişmesine paralel olarak sermayenin de el değiştirmesi ve bu değişimden etkilenen insanların zorlu yaşamlarını ikinci kez sinemaya taşıyor.

Artan endüstrileşmeyle birlikte fabrikaların arasında sıkışıp kalmış bir tarlada, büyük maddi sorunlarına rağmen geleneksel yöntemlerde tarım yapıp hayata tutunmaya çalışan göçmen bir aileyi odağına alan filmde, Aytaç Uşun, Mehmet Özgür, Gökhan Şimşek, Cem Zeynel Kılıç ve Seher Çuhadar gibi isimler rol aldı.

"Çizgi Ötesi"

Ölümden sonra neler olduğunu merak eden beş tıp öğrencisi, çok tehlikeli bir deneye kalkışır: birbirlerinin kalbini kısa süreliğine durdurarak, her biri neredeyse öldükleri bir anı deneyimler. Ve bu da onlara ölümden sonra ne olduğuna dair ilk elden bilgi sağlar. Ancak, deneyleri gittikçe daha tehlikeli bir hal alırken, her biri geçmişteki günahları tarafından avlanmaya ve diğer tarafa geçmelerinin paranormal sonuçlarını yaşamaya başlarlar.

"Tamircikler: Gizli Görev"

Vasiko Bedoshvili, Andrey Kolpin ve Ivan Pshonkin’in yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon filmi “Tamircikler: Gizli Görev”in konusu şöyle: Tom Thomas’ın ailesi, Profesör Eugenius ve asistanı Elisa ile daha önce hiç tanışmamıştır. Onların tanışmalarını sağlayan, Tom Thomas’ın, Elisa’nın çalıştığı laboratuvarda açıklanmayan olaylarlar ilgili yaptığı haberdir. Profesör Eugenius’un en son gelişmekte olan işi, Fixies’in elektrik telleri üzerinden geçmesine izin verecek küçük bir enerji bileziği aldığında, kısa sürede bir felakete dönüşür. Bu atılım sadece Fixies’in daha fazla cihazı düzeltmesini kolaylaştırmakla kalmaz aynı zamanda kendi laboratuvarını kurmak için profesöre yeterince para kazandırır.