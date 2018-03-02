Bu hafta ne izlesek diyenlere: 7 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli, 7 film vizyona girdi.

İşte izleyicilerin karşısına çıkacak olan o filmler :

"Uğur Böceği"

Christine McPherson, namıdiğer “Uğur Böceği” her ne kadar annesi gibi olmamak için elinden geleni yapsa da başaramayan, tıpkı onun gibi olan bir gençtir. Uğur Böceği’nin hemşire olan annesi, eşinin işini kaybetmesinden sonra ailesini geçindirmek için yorulmak bilmeden çalışır. Lise son sınıfta okuyan Uğur Böceği’nin yaklaşan üniversite tercihinin yarattığı stresin yanısıra, ergenlik sorunları, sosyal hayatında yaşadığı zorluklar ve annesi ile arasındaki zıtlaşmalarla uğraşır. Bunaldığı yaşantısından uzaklaşmak isteyen Christine, üniversite eğitimi için New York'a gitmeye çalışır.



"Kızıl Serçe"

Hayatta annesinden ve baleden başka tutkusu olmayan Dominika, geçirdiği bir kaza sonucu baleye veda etmek zorunda kalmıştır. Gelecek planları bir anda tuzla buz olan genç kadın, onun gibi üstün yetenekli gençlere bedenlerini ve zihinlerini bir silah olarak kullanmayı öğreten gizli istihbarat örgütü Sparrow School'a katılır. Zorlu ve sadistik bir eğitimden geçen genç kadın, programın şimdiye kadarki en tehlikeli öğrencisi olur. Dominika şimdi sahip olduğu güçle geçmişiyle yüzleşmeli ve sevdiği herkesin hayatı tehlikedeyken, Dominika'nın güvenebileceği tek kişi olduğunu söyleyen Amerikalı CIA ajanı Nathaniel Nash'le uzlaşma sağlamalıdır...

"Ailecek Şaşkınız"

Babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat'ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan'dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat'ı bir hayli zorlayacaktır...

"Savaştan Sonra"

Laura McAllan, yabancı ve korkutucu bulduğu Mississippi’de kocasının sahibi olduğu bir çiftlikte çocuklarını yetiştirmeye çalışmaktadır. Ailenin sıkıntıları devam ederken savaştan dönen iki adam, çiftlikte çalışmaya başlar. Laura’nın kayınbiraderi Jamie McAllan, eşinden farklı olarak çekici ve yakışıklı bir adamdır. Jamie ile beraber savaştan dönen Ronsel bir savaş kahramanı olarak dönmüştür. Savaşın en acımasız halini gören bu iki insan, yaşadıkları bölgede ırkçılıkla mücadele için ikinci bir savaş verecektir. Hillary Jordan'ın kitabından uyarlanan filmin yönetmenliğini Dee Rees üstlenirken, oyuncu kadrosunda Garrett Hedlund, Jason Mitchell, Carey Mulligan, Jason Clarke yer alıyor.

"Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın"

Babası ve sürüsündeki diğer kuşlar gibi Güney'deki sıcak topraklara göç etmesine izin verilmeyen küçük Puloi, kışı kutuplarda yalnız geçirmek zorunda kalmıştır. Burada geçirdiği sürede yeni arkadaşlar edinip Cennet Vadisi'ne ulaşmaya çalışırken, kötü kalpli kartal Gölge'nin hain planlarına karşı da dikkatli olmalıdır.

"Sessizliğin Kardeşleri"

Belgesel, yönetmen Taylan Mintaş’ın yıllar sonra gittiği köyünde karşılaştığı kuzenleri Toso ve Çao’nun hikâyesini konu ediyor. Toso ve Çao, Kars’ın Susaz ilçesine bağlı küçük bir köyde yaşayan iki kardeştir. Birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip olan iki kardeşin tek ortak yanı ise sağır ve dilsiz olmalarıdır. Toso ve Çao dedelerinden kalan lakapları, insanların kusurları, yetenekleriyle kendilerine ait bir dil yaratırlar. Tüm köy halkı tarafından bilinmekte olan bu Kürtçe işaret dili kısa sürede köyde Kürtçe ve Türkçe dışında kullanılan 3. bir dil olur.

"Melez"

Amy ve eşi John, Amy'nin beklenmeyen hamileliği karşısında ne yapacağını bilememiştir. Amy'nin ikizleri olacaktır, ancak tuhaf şeyler hissetmeye başlayan Amy, kürtaj yaptırmaya karar verir. Nitekim bu çocukların Adem'in ilk eşi olduğuna inanılan Lilith'le bazı şeytani bağlantıları olduğu yolunda ciddi şüpheler vardır.