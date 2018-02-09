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Kültür-Sanat

Bu hafta ne izlesek diyenlere: 6 yeni film vizyona girdi

Vizyona giren filmlerin 2'si yerli, 4'ü yabancı

09 Şubat 2018 17:28

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli, 6 film vizyona girdi.

İşte izleyicilerin karşısına çıkacak olan o filmler :

"Kayhan"

Kayhan çevresinde temiz kalpliliği ve masumiyeti ile tanınan biridir. Dostlukların adamı olan Kayhan, yıllar önce mezun olduğu okulun pilav günü etkinliğine gitmek için sabırsızlanmaktadır. Eski arkadaşlarını görecek olmanın heyecanı içinde bekleyen genç adam, o büyük gün geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşır. Pilav gününde kendisine verilen 98 mezunları yıllığını gören Kayhan tam anlamıyla yıkılır. Yıllığı okudukça dost bildiği herkesin kendisinden nefret ettiğini anlar. Kayhan, öğrendikleri karşısında yaşadığı şoku üzerinden atınca kendisinden nefret eden herkesten intikam almaya karar verir.

"Özgürlüğün Elli Tonu"

Anastasia ve Christian, yaşadıkları zorlu ayrılıkların ve iniş çıkışların ardından nihayet mutlu sona ulaşmışlardır. Tutkulu aşkları, nikah yüzükleri ve görkemli bir evlilik töreni ile mutlu sona ermişlerdir. Ancak Anastasia'nın peşine düşen Jack, çifte huzur vermez. Anastasia'nın lüks ve aşkla bezeli mükemmel hayatı bir kez daha sarsıntılara sahne olacaktır...

"Güzel Adam Süreyya"

Eyüp’de doğan çocukluğu ise Zeytinburnu’nda geçen Süreyya Soner, çok sevdiği dayısı onu Beşiktaşlı yaptığında henüz 8 yaşındadır. Semt takımlarında kalecik yapan Süreyya, futbolcu formasını giymeyi hayal etmediği Beşiktaş’a malzemeci olarak girmeyi hayal eder ve kısa süre sonra bu hayaline kavuşur. 1981 yılına Beşiktaş Spor Kulübü’nde malzeme sorumlusu olarak çalışmaya başlayan Süreyya Soner’in Beşiktaş’a adadığı yaşamının anlatıldığı belgeselin yönetmenliğini Gökçe Kaan Demirkıran üstleniyor. Süreyya’nın günümüzde, kaybolduğunu, unutulduğunu düşündüğümüz bazı değerlerin temsilcisi olarak anlatıldığı filme Fikret Orman, Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Les Ferdinand, Gordon Milne, Ricardo Querasma gibi bir çok isim konuk oluyor.

"İyi Günler" 

Jian Liu'nun 2017 Berlin Film Festivali'nde prömiyerini gerçekleştiren animasyon filmi İyi Günler, Çin'in güneyinde yaşayan ve patronundan yüklü miktarda para çalan Xiao Zhang'ın, farklı motivasyonlarla kendisinin ve paranın peşinde olanlardan kaçma mücadelesini anlatıyor.

"Leo Da Vinci: Mona Lisa Macerası"

Vinci kasabasında hayat huzurlu geçmektedir. Genç Leonardo zamanın çoğunu ilginç icatlarıyla uğraşarak geçirir, Arkadaşları Lorenzo ve Lisa'da onunla birliktedir. Üç arkadaşın sakin geçen hayatları kasabaya gelen panayırda gösterim yapan bir adamın anlattıklarından sonra değişir. Adam onlara gizli bir hazinenin varlığından bahseder. Anlatılanlar karşısında büyülenen Leonardo ile arkadaşları Lorenzo ve Lisa, bu kayıp hazinenin peşine düşerler ve kendilerini bilmedikleri büyük bir maceraların içine sürüklerler.

"Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın"

Çok küçük olduğu için ailesiyle güneye göç edemeyen Puloi, kışın tek başına kutuplarda kalır. Kutuplarda edindiği yeni arkadaşlarla kışı atlatmaya çalışan kahramanımız için hayatta kalmanın bir başka amacı da sevdiği kuşu, kötü kartal Gölge’den korumaktır.

 

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