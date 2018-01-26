Bu hafta ne izlesek diyenlere: 6 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli, 6 film vizyona girdi.

İşte izleyicilerin karşısına çıkacak olan o filmler :

"Labirent: Son İsyan"

Thomas ve arkadaşları Labirent'ten kurtulmalarının ardından hapsoldukları tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı pençesinde tutan acımasız organizasyon W.I.C.K.E.D.'e direnen isyancı grup Right Hand ile bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir. Ancak Teresa'nın ihaneti sonucu grup kendini bir kez daha W.I.C.K.E.D.'a karşı mücadele ederken bulmuş, bu mücadele sırasında Minho'nun, organizasyon tarafından yakalanmasını engelleyememişlerdir. Minho'yu kurtarmak için yola çıkan Thomas ve arkadaşları organizasyonun peşine düşer. Bu uğurda aldıkları kararlar yalnızca arkadaşlarının değil, dünyanın da kaderini değiştirecektir.

"Sevgisiz"

Birbirlerine karşı nefretle dolu bir kadınla bir erkek ve arka odada, korku içinde gözyaşlarına boğulmuş çocukları... Sevgisiz, bu çocuğun ansızın ortadan kaybolması üzerine onu aramaya başlayan, boşanma arifesindeki bir karı-kocanın bezginlik ve pişmanlıkla yaralı çabalarının hikâyesini anlatıyor.

Günümüz Rus sinemasının büyük ustası Andrey Zvyagintsev, şiddetle, kavgayla ve sevgisizlikle yoğrulmuş, hayalleri kırılınca ağlamayı bile unutmuş bir toplumun portresini post-modern bilgi çağı filtresinden çiziyor. Yozlaşmış, çürümüş, hayati değere sahip kurumları ardı ardına işlevsiz hale gelmiş Rus toplumu, yönetmenin otopsi masasında. Sevgisiz, Rusya’nın Oscar adayı seçildi.

"Hafıza"

Ünlü bilim adamı Gordon Dunn (Martin Donovan), çığır açan bir keşif yapmış, insanların hatıralarını tıpkı bir video gibi oynatıp tekrar tekrar izlemelerini sağlayan bir aygıt icat etmiştir. Ancak kısa bir süre sonrasında gizemli bir şekilde hayatını kaybeder. Bu icattan çok etkilenmiş kişilerden biri olan Sam Bloom (Peter Dinklage), cinayetin ardındaki sır perdesini aralamak için makineyi alarak Gordon'ın yakınındaki insanların hatıralarını incelemeye başlar.

"Ölümlü Dünya"

Nesillerdir Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten Mermer Ailesi, sekiz kişiden oluşan geniş bir ailedir. Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanların durumları biraz karışıktır. Bu ailenin, uzun zamandır gizledikleri bir de sırları vardır. Bu sır, her ne pahasına olursa olsun açığa çıkmaması gerekmektedir.

"Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar"

Gerçek dünyada yaşayan ünlü bir hazine avcısı, bir grup hırsızı hiç bilmedikleri bir dünyada bulunan Altın Geyik'i çalmakla görevlendirir. Bilmedikleri dünyaya doğru yola çıkan hırsızlar ne pahasına olursa olsun Altın Geyik'i almaya kararlıdır. Robot Coco; Briar, Bramble ve oduncu Vick ile birlikte hırsızların geldiği ormanın ahenginin bozulmasını engellemek için mücadeleye girişir. Grup, hazine avcısı hırsızlardan önce Altın Geyik'i bulmalıdır.

"Adı Aşk"

Uzun zamandır uzak kaldığı Çanakkale'ye geri dönen Levent, buradaki eski dostlarıyla hasret giderip kayıp zamanı telafi etmeye çalışmaktadır. İstanbul'da yaşayan Zeynep ise arkadaşlarının ısrarıyla biraz uzaklaşmak için Çanakkale'ye tatile gider. Sahilde bulunduğu bir sırada yaralanan Zeynep'i sahilde yürüyüş yapan Levent bulur. Tanışmaları güzel şartlarda olmasa da bu arkadaşlık, kısa zaman sonunda aşka dönüşür. Bu sırada bir haber alarak ani bir şekilde İstanbul'a dönen Zeynep, geri geleceğini söylese de ortadan kaybolur. Levent, Zeynep'i bir türlü bulamaz, kayboluşunun asıl nedenini ise yıllar sonra öğrenecektir.