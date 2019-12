BU HAFTA MANŞETLERE ÇIKAN HABERLER

T24

20 YIL BEKLEYEN 40 GÜN DAHA SABREDER



CHE YAŞASAYDI AKP'YE OY VERİRİDİ!





İNTİKAM SOĞUK YENEN BİR PİLAVDIR!



TÜRKİYE’NİN MARKALARI!



ŞİDDETLİ KOCALARA DEVLET DESTEĞİ!



RAHATSIZ ZİHİNLER!



DENİZ GEZMİŞLERİ ANMAK SUÇ OLDU!



UNUTTURULAN ÖZGÜRLÜKLER



KENDİ KENDİNE KIRILMIŞTIR



BUCA'DA OLAYLI OTURMA EYLEMİ



- Zamanaşımına uğratılan ölümler, Che Guevara'yı güldüren bakan, Türk Patent Enstitüsü'nün en gururlu günü... İşte Türkiye'de bir haftada gündemin öne çıkan haberleri...Diyarbakır'da 20 yıl önce evinden alındıktan sonra öldürülen ve cesedi Elazığ yakınlarında bulunan kapatılan HEP'in Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın cinayetine ilişkin dosyanın zaman aşımına uğramasına 40 günden daha az bir süre kaldı.Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, bir esnaf ziyareti sırasında bir dükkanın duvarında bulunan Ernesto Che Guevera posterine işaret ederek, 'Che de yaşasaydı AK Parti'ye oy verirdi' dedi.Samsun'da polislikten malulen emekli bir kişi, 22 yıl önce mezun olduğu lisede düzenlenen pilav gününde, öğrenciyken kendisini dövdükleri gerekçesiyle eski okul müdürü ve bir öğretmenini tabancayla yaraladı.Hrant Dink'in katil zanlısı Ogün Samast'ın ailesinin ‘Samast’ ismi için yaptığı patent başvurusu Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylandı.Eşi Rıdvan Kaya’dan şiddet gören, bıçaklanan Dilşat Kaya, son saldırının ardından suç duyurusunda bulundu. Mahkeme, 180 günlük hapis cezası verdi, ardından cezayı para cezasına çevirdi. Koca Rıdvan Kaya, parayı bile zorla karısına ödettirdi. Şiddet devam edince Dilşat Kaya, boşanma davası açtı. Bu arada Dilşat Kaya, polise her gittiğinde kocasıyla barıştırılıp eve gönderildi. Dilşat Kaya, şu anda kocasından ayrı, ama kocasının kaçırdığı çocuklarından uzak, her an tehdit altında yaşıyor.Büyükçekmece'de ise 42 yaşındaki Hülya Tazegül, kocası tarafından defalarca dövüldüğü, defalarca korunma talebiyle polise, savcılığa başvurduğu halde, kocasının balyozla kapısına dayanmasına, evini yakmaya çalışmasına karşın korumaya alınmadı. Tazegül, barışma teklifini kabul etmediği kocası tarafından vurularak öldürüldü.İzmir Barosuna kayıtlı bir avukat, Karşıyaka Emniyet Müdürlüğüne araç sahiplerine 'KCK' harf sıralı plaka verilmesinden rahatsızlık duyduğunu bildirdi. Emniyet Müdürlüğü bunun üzerine, PKK’nın şehir yapılanmasını hatırlatması gerekçesiyle KCK yazan plakaları yasakladı.Adana’da geçen yıl Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişlerinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliklerinde 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak, şiddet eylemlerini teşvik etmek'le suçlanan 8'i kadın 25 kişi gözaltına alındı. Sorgulanan 25 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Başbakan Erdoğan'ın katıldığı Roman çalıştayında 'parasız eğitim istiyoruz' pankartı açtıktan sonra gözaltına alınan ve ardından 14 aydır tutuklu bulunan Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer, bir kez daha tahliye edilmedi.YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın 'Müstehcen buldum' dediği heykelin sol kolu kırıldı. Kolun, bir müdahaleden değil, heykelin fırınlanmamasından kaynaklanan bir eksiklikten kırıldığı açıklandı.İzmir Buca Belediyesi'nde sendikalı olduğu gerekçesiyle işten çıkarılan Batıgül Tunç ve destekçileri Ankara CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapmak isteyince polis müdahale etti. Tunç dahil yaklaşık 15 kişi gözaltına alındı.