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Yaşam

Bu hafta kar geliyor

İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yükseklerinde kar yağışı bekleniyor.

30 Eylül 2013 12:34

Türkiye, salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Cuma günü ise İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yükseklerinde kar yağışı bekleniyor.
 
Türkiye bu hafta sonbaharın en soğuk günlerini yaşayacak. Salı günü yurt genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak. Yurdun batı kesimlerinden başlayacak yağışlar, çarşamba ve perşembe günü doğu bölgelerini de etkisi altına alacak.
 
Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıklarda büyük düşüş yaşanacak. İstanbul 'da sıcaklıklar 17 derece civarında seyredecek.
 
Soğuk hava kendini asıl cuma günü hissettirecek ve İstanbul'da sıcaklıkların 14 dereceye düşmesi bekleniyor.
 
Öte yandan cuma günü, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yükseklerinde kar yağışı bekleniyor.

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