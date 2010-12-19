-BU HAFTA ILIK GEÇECEK ANKARA (A.A) - 19.12.2010 - Hava sıcaklıkları bu hafta mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, sıcaklıklar, kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 8, güney bölgelerde de 2 ila 4 derece artacak. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, yurdun batı bölgeleri, Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir ılık ve yağışlı havanın etkisine girdi. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlamak üzere ülke genelinde artarak, hafta başından itibaren Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin 6 ila 8, Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile sabah saatlerinde Ankara, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce ve Karabük çevreleri aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde Isparta, Afyon, Kütahya, Bilecik, Bolu, Çankırı ve Çorum'un yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Salı gününden itibaren hafta sonuna kadar, ülke genelinde önemli bir yağış beklenmiyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde sis, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.