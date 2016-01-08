Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor?

Bu hafta vizyonda 6 film bulunuyor. Quentin Tarantino’nun yönetmen koltuğunda olduğu merakla beklenen 8. filmi ‘The Hateful Eight’ haftanın öne çıkan filmi olarak karşımızda. The Hateful Eight, Kurt Russell, Samuel L. Jackson gibi usta oyuncuları bir araya getiriyor. İnternet ortamına sızan senaryosu yüzünden önce iptal edilip sonra ise çekilmesine karar verilen film bugün sinema severlerin beğenisine sunuldu.

THE HATEFUL EIGHT

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Kurt Russell, Bruce Dern, Jennifer Jason Leigh, Samuel L. Jackson, Tim Roth

Tür: Western

Konu: Yönetmenliğini, Quentin Tarantino’nun yapmış olduğu The Hateful Eight, Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Tim Roth, Michael Madsen ve Bruce Dern gibi ünlü oyuncuları bir araya getiriyor. Film, İç Savaş´ın bitmesinden altı, sekiz ya da 12 yıl sonra, bir grup yabancının, tipiden kurtulmak için dağdaki bir konaklama yerine sığınmasını ve gizli bağlılıkların hayatta kalmalarını tehdit ettiğini anlamalarını konu ediyor.

AMMAN HOCAM

Yönetmen: Pierre-François Martin-Laval

Tür: Komedi

Oyuncular: Christian Clavier, Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval, Regis Blondeau

Konu: Üniversite yerleştirme sınavlarında %12 başarı oranı ile bir kenar mahalle Lisesi yılının en kötü okulu seçilmiştir. En iyi öğretmenlerin bile başarısız olduğu bu okulda kurumu kurtarmak için kolları sıvayan yetkililer yaratıcı bir fikir ortaya atarlar: en kötü öğrencilere karşı en kötü öğretmenler. Bu benzersiz stil velileri pek memnun etmese de öğrencilerin ilgisini çeker.

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU

Yönetmen: Ryan Coogler

Oyuncular: Sylvester Stallone, Wood Harris, Tessa Thompson, Graham McTavish, Phylicia Rashad

Tür: Dram

Konu: Adonis Johnson (Jordan) henüz kendisi doğmadan önce ölen Dünya Ağırsıklet Boks Şampiyonu ünlü babasını hiç tanımamıştır. Yine de, kanında boks olduğuna hiç şüphe yoktur. Bu yüzden, Apollo Creed’in yeni ama sağlam bir boksör olan Rocky Balboa ile efsanevi maçını yaptığı yere, Philadelphia’ya gider.

SEVİMLİ TİLKİ

Yönetmen: Ge Shuiying

Tür: Animasyon

Konu: Yönetmenliğini Ge Shuiying’in yaptığı Ashley Bril, Anthony Lawson , Shannon Settlemyre gibi isimlerin seslendirmede rol aldığı animasyonda; Süper Ajan Sevimli Tilki tek bir amaçla havuç şehrine gidiyor: dost canlısı tavşanların arasına sızmak ve gizli eserin yerini tespit etmek. Ancak işler bir şekilde ters gidiyor…

BÜYÜK AÇIK

Yönetmen: Adam McKay

Oyuncular: Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell

Tür: Dram

Konu: Sektör dışından dört kişi büyük bankaların, medyanın ve hükümetin görmekten kaçındığı şeyi, ekonominin küresel çöküşünü gördüğünde akıllarına bir fikir gelmişti: Büyük Açık. Cesur yatırımları, onları her şeyi ve herkesi sorgulamalarının gerektiği modern bankacılığın karanlık, hassas noktasına götürmüştü.