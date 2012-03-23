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Kültür-Sanat

Bu hafta hangi filmler gösterime girdi?

2'si yerli olmak üzere 6 film vizyona girdi

23 Mart 2012 02:00

T24 - İşte bu hafta vizyona giren filmler:

\Suzanne Collins'in tüm dünyada en çok satan kitaplar listesinde ilk sıralarda yer alan serisinden uyarlanan ve merakla beklenen ''Açlık Oyunları (Hunger Games)'', dünya ile aynı anda Türkiye'de de yarın gösterime girecek.

Yönetmenliğini Gary Ross'un üstlendiği film, 150'nin üzerinde kopya ile sinemalarda yer buluyor. Filmin başrollerinde ''Gerçeğin Parçaları (Winter's Bone)'' filmindeki rolüyle parlayan ve Oscar ile Altın Küre adayı olan genç aktris Jennifer Lawrence ve yakın zamanda ''Kid's Are Allright''ta rol alan Josh Hutcherson yer alıyor.

Joe Carnahan'ın yönetmenliğini yaptığı ''Gri Kurt'' (The Grey), insanın doğaya karşı verdiği hayat mücadelesini, korku, gerilim ve dram çerçevesinde anlatıyor.

 

 

Ali Vatansever'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği ''El Yazısı'', 45. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ''Senaryo Geliştirme Ödülü'' kazandı.

\Bu hafta vizyona giren diğer yerli yapım ''Bir Ses Böler Geceyi'' de bir roman uyarlaması olarak dikkati çekecek.

''Ahmet Ümit''in aynı adlı eserinden beyaz perdeye aktarılan filmin senaryosunu, yönetmenliği de üstlenen Ersan Arsever yazdı.

Yönetmenliğini İspanyol sinemacı Gonzalo Lopez-Gallego'nun üstlendiği ''Ölüm Yolculuğu (Apollo 18)'', bilim-kurgu sevenleri sinemalara çekmeyi hedefliyor.

Senaryosunu sinemadaki ilk işine imza atan Brian Miller'in yazdığı filmde, Warren Christie, Lloyd Owen ve Ryan Robbins'in rol alıyor.

Az sayıda sinemada gösterime giren ''Ölüm Denizi (Hwanghae - The Yellow Sea)'' oldu. Hong Jin Na'nın yönettiği filmde Jung Woo Ha, Yun Seok Kim, Seong Ha Cho ile Chul Min Lee rol alıyor.

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