Bu hafta en çok Euro kazandırdı, borsa ikinci sırada yer aldı

Geçtiğimiz hafta en çok Borsa İstanbul’daki hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,42 artarken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,08, dolar yüzde 0,34, euro ise yüzde 2,49 artış sağladı.

Çeyrek altın yerinde saydı

Bloomberg HT'nin haberine göre 24 ayar külçe altın geçen hafta İstanbul serbest piyasasında yüzde 0,08 değer kazanarak 380,50 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,04 artarak 2.527 lira oldu. Geçen hafta 617 lira olan çeyrek altın ise bu hafta yerinde kaldı.

BIST 100 Endeksi, hafta içinde en düşük 103.798,00, en yüksek 106.291,50 puanı gördükten sonra Cuma gününü önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,42 yükselerek 105.520,47 puandan tamamladı.

Yatırım fonları geçen hafta yüzde 0,16, bireysel emeklilik fonları ise yüzde 0,06 getiri sağladı. Yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,59 ile hisse senedi fonları oldu.