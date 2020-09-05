Bu hafta borsa kaybettirdi, altın, dolar ve euro kazandırdı

Eylül’ün ilk haftasında Borsa İstanbul değer kaybederken, altın ve döviz yatırımcılarına kazandırdı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık ortalama yüzde 1,29 değer kaybetti. Altının gram satış fiyatı yüzde 0,11 değer kazanırken, dolar da tarihi rekorunu tazeledi.

Dolar/TL yüzde 1.57, euro/TL yüzde 0.85 değer kazandı. Dolar 7.45550 TL, euro da yüzde 8.7910 TL’ye yükseldi.

BIST 100 Endeksi haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1.29 azalarak 1.086,32 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar gram altının satış fiyatı 462 TL oldu. Cumhuriyet altını 3 bin 64 TL, çeyrek 748 TL oldu.

Bu hafta ABD doları yüzde 1.57 değer kazanarak 7.4550 TL’ye, euro da yüzde 0.85 artışla 8.7910 TL’ye yükseldi.