Bu hafta 8 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

İkinci Dünya Savaşı esnasında geçen ve sinema eleştirmenlerince tarihi bir dram filmi olarak nitelendirilen 'Umut Bahçesi' (2017), sinema perdesinde The Pianist (2002), Schindler’s List (1993) gibi başarılı yapımların da sayesinde sıkça izlemeye alıştığımız Nazi Almanyası döneminde gerçekleşen Yahudi Soykırımı dehşetini daha önce hiç anlatılmamış gerçek bir hikâyenin perspektifinden, yaşanan vahşetin boyutu karşısında yumuşak kalan bir dil ile anlatıyor.

Diane Ackerman'ın aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan filmin başrollerini Jessica Chastain, Johan Heldenbergh ve Daniel Brühl'ün üstleniyor. Gerçek hikâyeden uyarlama yapımın yönetmen koltuğunda ise Niki Caro oturuyor.

Angela Workman'ın senaryosunu kaleme aldığı film, 1939 yılında Nazi istilası sırasında Varşova Hayvanat Bahçesi'nden yüzlerce insan ve hayvanın kurtarılmasını sağlayan Polonyalı Antonina ve Jan Zabinski çiftinin hikâyesini ele alıyor.

'Umut Bahçesi / The Zookeeper's Wife'

Polonyalı Antonina Żabiński ve eşi Dr. Jan Żabiński sakin bir hayat sürmekte olan bir çifttir. Üstlendikleri Varşova Hayvanat Bahçesi'ni yönetmektedirler. Bahçe Jan'ın sorumluluğunda ve Antonina'nın üstlendiği bakımıyla capcanlı bir yer haline gelmiştir. Ancak 1939 yılında ülkelerini Naziler işgal eder. Savaş alanına dönen ülkede hayvanat bahçesinin raporu da artık Hitler'in görevlendirdiği yeni atanan zoolog Lutz Heck'e verilecektir. Żabiński'ler kısa sürede Nazilere karşı çalışan bir diriliş ekibiyle birlikte çalışmaya başlar. İşin ucunda artık Varşova gettosuna dönmüş olan yerde yaşayan binlerce can vardır. Antonina bu süreçte kendi canını büyük bir riske atacaktır...

'Kabuktaki Hayalet / Ghost In The Shell'

Rupert Sanders'in yönettiği "Kabuktaki Hayalet"in başrollerinde Scarlett Johansson, Michael Pitt, Michael Wincott, Takeshi Kitano ve Juliette Binoche oynuyor.

"Kodansha Comics Manga" dizisinden esinlenilen bilim kurgu filmi, "9. Birlik Özel Görev Gücü"nün başında yer alan, özel operasyonlardan sorumlu insan cyborg hibritin hikayesini ele alıyor.

'Nocturama: Paris Yanıyor / Nocturama'

Finnegan Oldfield, Vincent Rottiers, Hamza Meziani ile Manal Issa'nın başrollerinde oynadığı "Nocturama: Paris Yanıyor" adlı filmin yönetmen koltuğunda Bertrand Bonello oturuyor.

Sıradan bir Paris sabahında, şehrin dört bir yanına bombalar döşeyen on gencin hikayesini odağına alan yapımda, yönetmen Bonello, günümüz dünyasının gergin ortamı ve yeni gerçeklerini ele aldığı filmiyle, yaşanan olaylar karşısında "Nasıl?" sorusundan çok "Neden?" sorusuna cevap aramayı amaçlıyor.

'Hizmetçi / Agassi'

Ha Jung-woo, Kim Min-hee, Kim Hae-sook, Cho Jin-woong ve Kim Tae-ri gibi isimlerin başrolünde oynadığı "Hizmetçi" adlı filmin yönetmenliğini Park Chan-wook üslendi.

Güney Koreli yönetmenin, Sarah Waters'ın "The Fingersmith" romanından sinemaya uyarladığı film, Japon hegemonyasındaki Güney Kore'de tasarlanan tehlikeli bir planın gölgesindeki bir aşk hikayesini konu ediniyor.

'Patron Bebek / The Boss Baby'

Tom McGrath'ın yönettiği animasyon film "Patron Bebek"in orijinal seslendirmelerini Alec Baldwin, Steve Buscemi, Lisa Kudrow ile Jimmy Kimmel yaptı.

"Madagascar" serisine ve sevilen animasyon "Megamind"a imza atan yönetmenin yeni filmi, takım elbise giyip elindeki evrak çantasıyla dolaşan bir bebeğin yürüttüğü gizli görevi anlatıyor.

'Sarıkamış Çocukları'

Can Ulkay ve Mutlu Karadoğan'ın yönettiği filmde Burç Kümbetlioğlu, Sılay Ünal, Cengiz Hayta, Yusuf Ata Yılmaz, Kayhan Yıldızoğlu, Sema Çeyrekbaşı, Ozan Ağaç ve Altan Erkekli rol aldı.

Ozan Ağaç ve Baykut Badem'in senaryosunu birlikte kaleme aldığı film, Sarıkamış'ta cepheye doğru bir yolculuğa çıkan Mehmet ve Yusuf adındaki iki gencin hikayesini ele alıyor.

'Aşk Uykusu'

Gökçe Bahadır, Alican Yücesoy, Hande Subaşı ile Hasan Küçükçetin'in oynadığı "Aşk Uykusu" filminin yönetmenliğini Nisan Akman yaptı.

Aldatılan bir kadının mücadelesini odağına alan film, tutkulu bir aşk hikayesini ve aşk için nelerin göze alınabileceğini gerçek bir hikaye üzerinden anlatıyor.

'Biz Size Döneriz'

Doğa Can Anafarta'nın senaryosunu yazıp yönettiği "Biz Size Döneriz" adlı filmin başrollerinde Hande Soral, Çağlar Ertuğrul, Fırat Albayram ile Bestemsu Özdemir oynadı.

Komedi türündeki film, üniversiteden yeni mezun olmuş altı yakın arkadaşın iş bulma ve hayatlarındaki ilk adımlarını atma hikayesini anlatıyor. Her gencin iş görüşmelerinde yaşadıklarını anlatan film, bu dönemde yaşanan aşkları, gençlik heyecanlarını ve ihanetleri de işin içine katarak sinemaseverlerin beğenisine sunuyor.