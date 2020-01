Bu hafta 6 film sinemaseverlerin karşısına çıkıyor

Pasifik Savaşı

Travis Beacham'ın yazdığı "Pasifik Savaşı" filmini, Guillermo del Toro yönetti. Yapımcılığını Thomas Tull, Jon Jashni'nin üstlendiği filmde, Idris Elba, Charlie Hunnam ve Charlie Day, başrolleri paylaşıyor.

Guillermo del Toro'ya sahne arkasında "Akademi Ödüllü" görüntü yönetmeni Guillermo Navarro, yapım tasarımcısı Andrew Neskoromny, editör Peter Amundson ve kostüm tasarımcısı Kate Hawley'in eşlik ettiği filmin konusu şöyle:

"Denizden Kaiju adı verilen yaratıklar yükselmeye başlayınca, milyonlarca insanın canına mal olacak ve insan kaynaklarını tüketen bir savaş başlar. Bu devasa Kaijular ile savaşabilmek için özel bir silah üretilir. Jaeger adı verilen büyük robotlar akılları nöral bir köprüde kitlenmiş iki pilot tarafından beyin gücüyle yönetilir. Ama Jaegerlar bile acımasız Kaijuların yanında savunmasız kalırlar. Yenilmenin eşiğindeki insanoğlunun son çaresi eski pilot ve deneyimsiz stajerdir. Birlikte, kıyamete karşı insanlığın son umudu olacaklardır."





Ceset

Oriol Paulo'nun ilk uzun metrajlı yapımı olan "Ceset" filminin başrollerinde Belén Rueda, Hugo Silva ve Aura Garrido bulunuyor.

Senaryosu da Oriol Paulo'ya ait gerilim içerikli filmde, İş Kadını Mayka ile başka bir cesedin morgdan kaybolmasının ardından görevlendirilen dedektifin, olayın arkasındaki karanlık nokları araştırması konu ediliyor.



Manyak

Utangaç ve içine kapanık bir cansız manken dükkanın sahibinin karşı koyamadığı cinayet işleme isteğinin anlatıldığı "Manyak" filminin yönetmen koltuğunda, Franck Khalfoun oturdu.

Gerilim, korku ve suç türündeki filminin oyuncuları arasında, Elijah Wood, Nora Arnezeder, Jan Broberg ile Genevieve Alexandra yer alıyor.





Geceyarısından Önce

Bir aşk hikayesinin anlatıldığı dram türündeki "Geceyarısından Önce" filminin yönetmenliğini, Richard Linklater üstlendi.

Senaryosu, aynı zamanda filmin oyuncuları da olan Ethan Hawke ve Julie Delpy'e ait olan yapımda, Seamus Davey-Fitzpatrick, Jennifer Prior, Yota Argyropoulou rol alıyor.

"Before Sunrise" ve "Before Sunset" in ardından serinin 3. devam filminin konusu şöyle:

"Jesse ve Celine'nin aşk hikayesi kaldığı yerden 9 yıl aradan sonra tekrar izleyici karşısında. Çiftin iki kızı vardır ve Paris'te yaşamaktadırlar. Değişmeyen tek şey ise birbirlerine duydukları naif aşktır. Yunanistan'da geçirdikleri bir tatil günü, geçmişlerini muhakeme edip ilişkilerini masaya yatırdıkları, beklenmedik gelişmelerle dolu bir güne dönüşecektir."





Gönlümü Çaldın

Çok iyi iki arkadaş olan Josh ve Molly'in, Josh'un ölmek üzere olan babasını mutlu edebilmek için nişanlı numarası yapmak için anlaştıkları ve ardından gelen olayların anlatıldığı dram türündeki "Gönlümü Çaldın" filmi izleyiciyle buluşacak.

John Burgess’in yönettiğini filmde, Robert Belushi, Rebecca Spence, Ron Dean ile Heidi Johanningmeier isimler rol alıyor.



Sen Gitmeden Önce

Yönetmenliğini David Chase'nin yaptığı dram türündeki "Sen Gitmeden Önce" filminin oyuncuları arasında John Magaro, James Gandolfini, Bella Heathcote ile Jack Huston yer alıyor.

En başta amaçları sadece kızları etkilemek olan üç genç erkeğin bir rock grubu kurarak kısa süre içinde kendilerini tamamen müziğin ruhuna kaptırdıkları, inişler ve çıkışlarla dolu bu zorlu yolda aşk, arkadaşlık ve baba-oğul ilişkilerinde yaşanan pek çok tecrübenin anlatıldığı film, dönem ruhunu ortaya çıkarmak için prodüksiyon detaylarından taviz vermeyen bir anlayışla yapıldı.