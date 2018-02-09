Bu gurur Teleset Mobilya Akhisarspor'un

AKHİSAR, (DHA)

Teleset Mobilya Akhisarspor, bu sezon Bölgesel Amatör Lig\'den Spor Toto Süper Lig\'e kadar tüm kategorilerden takımların mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası\'nda adını 3 büyüklerle birlikte yarı finale yazdırdı.

Kupada birçok takım elenirken son 4\'e yalnız Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray\'la birlikte Ege temsilcisi Akhisarspor kaldı. Yeşil-siyahlı ekip, yarı finalde eşleştiği Atiker Konyaspor\'u eleyen Galatasaray\'la 27-28 Şubat veya 1 Mart\'ta evinde, 17-18 veya 19 Nisan\'da ise İstanbul\'da karşı karşıya gelecek. Bu sezon Spor Toto Süper Lig\'deki kötü gidişatına rağmen kupada tarihinde ilk kez yarı finalist olan Akhisaspor, sarı-kırmızılıları da elediği takdirde Beşiktaş-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle 9 Mayıs\'ta Eskişehir\'de final maçı oynayacak. Akhisarspor\'da teknik direktör Okan Buruk da kupada futbolcu olarak yıllarca formasını giydiği eski takımı Galatasaray ve teknik direktörü Fatih Terim\'e rakip olacak.

