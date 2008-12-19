Bu gol çok tartışılır!..







Maçın 34. dakikasında top Önder'in koluna çarpıp ağlara girdi. Hakem golü önce iptal etti ama ardından bakın nasıl karar değiştirdi?



Turkcell Süper Lig'de 16. haftanın açılışında oynanan Konyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında ilginç bir gol yaşandı.



3 SENE EVVEL AYNI POZİSYON



Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısında Fenerbahçe'yi Önder ile öne geçiren gol akıllara hemen 2005-2006 sezonundaki Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını getirdi !. 2005-2006 sezonunun 8. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına konuk olmuş ve Konyaspor'un uzun süre 2-0 önde götürdüğü karşılaşmanın 72. dakikasında Anelka kaleci Özden'e kolu ile faul yaparak topu ağlara göndermişti.



ÖNDER'İN GOLÜ TARTIŞMALI



Karşılaşmasının 34. dakikasında Önder Turacı'nın attığı gol büyük tartışmalara yol açtı. Konyaspor ceza sahasına atılan topta kaleci Oğuzhan topu yumruklarıyla uzaklaştırmaya çalışırken, top Önder Turacı'nın koluna çarparak ağlara gitti. İlk başta hakem Kuddisi Müftüoğlu golün elle atıldığını belirterek golü iptal ederken, maçın yardımcı hakemi gol olduğu düşüncesiyle orta çizgiye koştu.



YARDIMCI HAKEMİN SÖZÜ



Ancak yardımcı hakem kulaklıkla 4. hakeme 'ofsayt yok' dedi ve maç sayıldı. Oysa ki maçın orta hakemi Kuddisi Müftüoğlu golü ofsayt sebebiyle değil elle atıldığı gerekçesiyle iptal etmişti.



HAKEM İSTİFA ETSİN



Konyaspor Başkanı maç sonrasında yaptığı konuşmada hakemi kınadıklarını söyledi.



"Yine Fenerbahçe maçı, yine hakem!.. Hakem Kuddisi Müftüoğlu'nun yarın derhal hakemliği bırakmasını istiyorum. Anadalo klüpleri adına üzüntümü dile getiriyorum. Hakemin yan hakeminin lafıyla karardan dönmesini kınıyoruz.

İnternetspor



