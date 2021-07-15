"Bu gerçek bir Reichstag anı": ABD Genelkurmay Başkanı, Trump'ın darbe girişiminde bulunacağından endişelenmiş

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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'nin geçen kasım ayında yapılan ABD başkanlık seçimlerinden sonra Donald Trump ve müttefiklerinin bir darbe girişiminde bulunma olasılığından büyük endişe duyduğu iddia edildi.

CNN'in aktardığına göre Pulitzer ödüllü Washington Post muhabirleri Carol Leonnig ve Philip Rucker'ın henüz yayımlanmayan yeni kitaplarında Milley ve dönemin diğer önde gelen komutanlarının resmi olmayan toplantılar düzenleyerek Trump'ı durdurmanın yollarını konuştukları belirtildi.

Kitapta Trump'ın döneminin sonuna doğru Pentagon'a kendine yakın isimler yerleştirmesinin Milley'nin bu endişelerini daha da büyüttüğü belirtildi.

Yazarlara göre Milley meslektaşlarına, "Deneyebilirler ama başarılı olamazlar. Bunu ordu olmadan başaramazlar. CIA ve FBI olmadan başaramazlar. Silahlar bizde" dediği aktarıldı.

Trump'ın seçimin şaibeli olduğu iddialarının ardından Milley'nin "Bu gerçek bir Reichstag anı. Führer'in sözleri söyleniyor" dediği iddia edildi.